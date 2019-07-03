外汇技术面趋势/关键价位日评（7月4日 周四）

欧元/美元 - 仍在短线看跌形态内发展
欧元/美元 - 仍在短线看跌形态内发展
- 未受特朗普推特打压美元的影响，昨天在中级小型阻力1.1320下方横盘。关键短线支点阻力1.1350下方维持看跌，后市或继续下行，探向下个短线支撑1.1225，然后1.1180。
- 反之，若拿下1.1350且小时图收于其上，看跌基调落空，后市或逼空上扬，再度考验1.1420（2019年6月25日波段高点）。
英镑/美元 – 空头仍为主导
- 如期走低，昨天（7月3日）欧盘创下1.2555低点后横盘交投（请参阅我们昨天的报告）。
- 要素依旧消极，或有重大下破。在关键短线阻力1.2670下方维持看跌，后市或继续下行，考验1.2500，若日图收于其下，或进一步扩大跌势，目标首先看向下个支撑1.2370。
- 反之，若小时图收于1.2670上方，看跌基调落空，后市或逼空上扬，攻向区间阻力1.2785。
美元/日元 –自阻力回落
- 昨天自亚盘低点107.50展开的反弹于中级小型阻力107.90告停。观点不变，关键短线阻力108.15下方维持看跌，后市或有新一轮走低，再度考验2019年6月25日波段低点106.80。
- 反之，若小时图收于108.15之上，看跌基调落空，后市或逼空上行，再度考验重要阻力108.55/90。
澳元/美元 – 短线动量转为消极
- 上行并考验关键支点阻力0.7040（今天亚盘创下当前日内高点0.7048后回落）。短线动量已转为负面，小时图RSI震荡指标在此前显露看跌背离信号后刚刚退出超买区域。
- 阻力放宽至0.7050，维持看跌，后市或转跌，目标首先看向短线支撑0.6955，下破则下一步探向0.6900。
- 但若日图收于0.7050之上，看跌落空，后市或继续上修，攻向下个阻力0.7125。
图表来自： eSignal
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