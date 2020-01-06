外汇技术策略日评（1月7日 周二）

英镑/美元 - 反弹攻向关键短线阻力区
英镑/美元 - 反弹攻向关键短线阻力区
- 货币对已如期反弹，攻向中级阻力1.3235（2019年12月13日高点以来小型下降趋势线，2019年12月31日高点至2020年1月3日低点1.3053下行之68.1%回档），小时图RSI指标逼近极端超买水平。
- 短线关键阻力1.3300下方维持看跌，后市或有新一轮走低，目标首先看向短线支撑1.3000，然后1.2920。反之，若小时图收于1.3300之上，看跌情境落空，后市或逼空上扬，再度考验2019年12月13日波段高点1.3515。
欧元/美元 - 仍在展开进一步潜在推高
- 价格上周五（1月3日）的回调成功守住我们上份报告强调的1.1150短线关键支撑（创下日内低点1.1123）上方，此后自2018年9月24日高点以来前重要下降阻力构成的回调支撑展开反弹。
- 调整后关键短线支撑1.1120上方维持看涨，后市或进一步上扬，再度考验1.1240后目标看向下个中级阻力1.1285（小型上升通道阻力，斐波拉契回档/扩展群）。反之，若小时图收于1.1115之下，看跌情境落空，后市或进一步下跌，探向中期支撑1.1060/1040。
美元/日元 – 反弹攻向关键短线阻力108.60/95
- 货币对自昨天（1月6日）低点107.74展开77点的反弹，几乎触及我们上份报告强调的中级阻力108.60。此外，小时图RSI震荡指标刚自超买区域附近相应下降阻力回落。
- 短线关键阻力108.95下方维持看跌，后市或继续下行，再度考验107.90/75后目标首先看向107.60。但若小时图收于108.95之上，看跌情境落空，后市或推高，再度考验近期区间阻力109.70。
澳元/美元 - 留意关键短线支撑0.6930
- 货币对考验短线关键支撑0.6930后成功守住，小时图RSI震荡指标退出超卖区域。
- 维持看涨，增加一个上行触发位0.6965；若小时图收于0.6965之上，巩固潜在上行启动情境，再度考验0.7030后目标看向下个中级阻力0.7060/7080。
- 但若小时图收于0.6930之下，看涨情境落空，后市或进一步下跌，探向中期支撑0.6835。
图表来自： eSignal
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