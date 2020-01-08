外汇技术策略日评（1月9日 周四）

英镑/美元 - 仍有可能进一步下行

作者： 
2020/1/9 9:36:00
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英镑/美元 - 仍有可能进一步下行


  • 货币对继续受制于20191213日高点以来小型下降趋势线1.3515，过去两天构筑一系列小幅“高点降低”。
  • 维持看跌，调整后短线关键阻力现落在1.3215，后市或继续推低，目标短线支撑1.30001.2920反之，若小时图收于1.3215之上，看跌情境落空，或攻向1.3300。
欧元/美元 - 要素良莠不齐；关注1.1180阻力

  • 货币对下破关键短线支撑1.1120，看涨情境落空。当前要素良莠不齐，1.11801.1100（2018年9月24日高点以来前重要下降阻力构成的回调支撑）之间倾向转为中立。
  • 只有小时图收于1.1180之上才能重拾看涨基调，后市或上行，目标下个阻力1.1240，然后是1.1285（斐波拉契回档/扩展群，2019年7月10日/18日波段高点区域）。反之，若失守1.1100，接下来看向2019年10月1日低点以来中期上升趋势线，现充当支撑的1.1060/1040。

美元/日元 - 要素良莠不齐，留意 109.70 & 108.80



  • 货币对已逼空上扬，拿下关键短线阻力108.80/95，随着中东地缘政治紧张关系缓和，我们上份报告强调的看跌情境落空。
  • 当前要素良莠不齐，109.70201912月以来小型区间顶部）和108.80之间倾向转为中立。只有小时图收于108.80下方才能重拾看跌基调，后市或回跌，探向下个短线支撑107.75/60。反之，若拿下109.70，或进一步推高，目标看向110.60（2016年6月24日低点以来重要回调阻力）。

澳元/美元 - 要素良莠不齐，留意0.6840 & 0.6930



  • 货币对已下破关键短线支撑0.6930，看涨情境落空。当前要素良莠不齐，0.69300.6840（也是2018年12月3日高点以来主要下降通道阻力）之间倾向转为中立。
  • 若小时图收于0.6930之上，重拾看涨基调，后市或推高，再度考验0.7030后目标看向0.7060/7080。反之，若失守0.6840，后市或进一步下跌，考验主要支撑0.6755（2019年8月7日低点以来上升趋势线）。

图表来自： eSignal



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