欧元/美元 – 横盘
欧元/美元 – 横盘
- 欧元/美元在我们于前一份报告中强调的短线中性区域内横盘。
- 交投于1.1250-1.1160区间，我们维持中立。只有小时图收于1.1160下方，才能重振看跌基调，后市或许回踩1.1025。但若小时图收上1.1250，后市可能延续上修，目标阻力位1.1320/1340。
英镑/美元 – 扩大跌势需要下破1.2135
- 考验我了们在前一份报告中强调的下跌触发位1.2135后横盘整理。继续看跌，并且为巩固下跌情境并下探支撑位1.2000/1950（斐波纳契投射群&2016年10月低点），需要下破1.2135。
- 但若小时图收上1.2250，上述看跌基调落空之下延续上修，反攻1.2430阻力位。
美元/日元 – 105.50仍是需要关注的关键支撑位
- 考验了关键的短线水平支撑位105.50后反弹。此外，该货币对昨天美国时段在日图上收出看涨“锤子”K线形态。
- 维持看涨，后市可能展开新一轮上修，目标中级阻力位107.30（6月25日低点以来前小级别上升支撑位&斐波纳契回档/投射群）。
- 但若小时图收于105.50下方，可能重启下跌推动浪，后市下探104.65（接近于1月3日闪崩低点&2018年3月23日波段低点）。
澳元/美元 – 可能反弹，回归均值
- 一如预期下跌但在触及第一个短线下行目标支撑位0.6675后即调头向上。站上我们在前一份报告中强调的关键短线水平阻力位0.6755，削弱了再度走弱的看跌前景。
- 昨天美国时段，澳元/美元日图就在中线下降通道的支撑位收出“蜻蜓十字星”，伴随着日图RSI自超卖区域上翘，暗示可能朝均值反弹。
- 站上关键的短线水平支撑位0.6675，我们转向看涨，并且站上0.6805巩固上修并回归均值的情境，目标中级阻力位0.6865。但若小时图收于0.6675下方，空头可能“重振雄风”，下探0.6620。
图表来自eSignal
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