沃达丰股价会在第三季度交易更新发布后上涨吗?

发布时间
2月3日 星期三
预期
沃达丰(Vodafone)将公布第三季度交易更新前。该股过去12个月表现逊于大盘，跌幅17%。
大流行期间迄今，沃达丰业绩良莠不齐。虽然漫游费因旅行限制有所下降，但主要归功于新兴市场强劲需求，数据使用需求仍然高涨。
11月发布的上半年财报显示，沃达丰有机营收下降0.4%，跌幅低于预期的-2.3%。税前利润20亿欧元，自去年减记印度业务价值后取得重大改善。财报优于预期，管理层因此上调全年业绩指引。
交易员希望看到营收增长进一步增长，预计EBITA将保持在144亿至146亿欧元之间。前两个季度服务收入大幅下降，预计第三季度将稳定在-0.14%。现金流和5G服务投资也是关注重点。
印度就其与沃达丰20亿美元税务仲裁裁定上诉的任何最新动态都将受到关注。尽管荷兰国际仲裁法庭裁定沃达丰胜诉，一位印度官员表示，印度将就该裁定进行上诉。
沃达丰技术面分析
沃达丰股价在11月初反弹后，今年年初一直呈现横盘整理，构筑三角盘整形态。股价正落在50均线126.6位置，RSI同样处于50中性区附近。
第四季度财报可能成为带动股价突破的催化剂。若业绩优于预期，股价或上破并继续交投上行，攻向水平支撑132.50(年高点)和136(12月11日高点)。
另一方面，若业绩疲弱，股价或下破并探向12月低点和100均线119/8。
2月3日 星期三
预期
沃达丰(Vodafone)将公布第三季度交易更新前。该股过去12个月表现逊于大盘，跌幅17%。
大流行期间迄今，沃达丰业绩良莠不齐。虽然漫游费因旅行限制有所下降，但主要归功于新兴市场强劲需求，数据使用需求仍然高涨。
11月发布的上半年财报显示，沃达丰有机营收下降0.4%，跌幅低于预期的-2.3%。税前利润20亿欧元，自去年减记印度业务价值后取得重大改善。财报优于预期，管理层因此上调全年业绩指引。
交易员希望看到营收增长进一步增长，预计EBITA将保持在144亿至146亿欧元之间。前两个季度服务收入大幅下降，预计第三季度将稳定在-0.14%。现金流和5G服务投资也是关注重点。
印度就其与沃达丰20亿美元税务仲裁裁定上诉的任何最新动态都将受到关注。尽管荷兰国际仲裁法庭裁定沃达丰胜诉，一位印度官员表示，印度将就该裁定进行上诉。
沃达丰技术面分析
沃达丰股价在11月初反弹后，今年年初一直呈现横盘整理，构筑三角盘整形态。股价正落在50均线126.6位置，RSI同样处于50中性区附近。
第四季度财报可能成为带动股价突破的催化剂。若业绩优于预期，股价或上破并继续交投上行，攻向水平支撑132.50(年高点)和136(12月11日高点)。
另一方面，若业绩疲弱，股价或下破并探向12月低点和100均线119/8。
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