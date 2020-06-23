美中贸易协议“转危为安”，FTSE在强劲PMI提振下走高

昨晚，美国关于美中贸易协议“破产”的评论造成市场恐慌。但这种评论很快被反驳，从而平息了恐慌情绪。而且美国总统本人进一步发表的积极言论，更是改善了市场人气。美国股指期货一度暴跌400点，就体现了市场的恐慌情绪。

在英国股市开盘之际，恐慌情绪让位于由异常鼓舞人心的欧元区经济数据引发的新乐观情绪。欧元区数据显示，制造业与服务业读数双双回到四个月高点。这些读数依然低于50，表明形势仍在恶化，但这两个经济领域以快于分析师之前期待的速度自我拯救并走出由疫情引发的滑坡。

7月将放宽对社交距离的管控

7月份，英国将加速重启经济活动，届时电影院、画廊和博物馆将与酒吧、酒店和理发店一起开门营业。今天晚些时候英国首相料宣布将缩短2米的社交距离规定。该规定已经造成多个行业举步维艰。备受争议的两周隔离措施同样料对来自少数几个欧洲国家的旅行者解禁。

拥有极高航空业务份额的Melrose Industries和Rolls Royce等涨幅在FTSE中居前。原油巨头股也在布伦特油价涨至43后走高。

美国科技股与工作签证

美国总统签署总统令，禁止发放所有工作签证，是那种硅谷用来引进外国技术雇员的工作签证。美国科技公司一片哗然。Amazon、Facebook 和 Google都表示反对，声称担心此行政命令一旦生效可能导致人才流失。