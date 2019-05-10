中国A50指数的关键中线阻力仍在13815

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2019/5/10 15:47:00
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中国A50指数的中线技术面前景




技术要素

  • 中国A50指数（China A50）从1月4日低点10192反弹，在4月22日最高触及14179，反弹幅度近40%。上周五（5月10日），在美国对价值2000亿美元中国进口商品加征关税后，该指数再度调头向上反弹3.8%。
  • 动能指标尚未确认股指重拾上涨，因为周图RSI虽退出超买区域/阻力，但相对35这一支撑位还有下行空间；日图RSI之前也发出了看跌背离信号，并且现仍受制于55阻力大关。
  • 需要关注的关键中线阻力位可能在13815，那是4月29日波段高点，也是4月22日高点到5月9日低点的76.4%回档位。
  • 下个重要的中线支撑位在12000/11700，那是2018年7月25日/9月28日形成的前区间阻力、1月4日低点到4月22日高点的61.8%回档位。

关键价位（1-3周）

中级阻力位: 13490

支点 (关键阻力位): 13815

支撑位: 12450 & 12000/11700

下个阻力位: 14840

结论

如果受制于关键的中线水平阻力位13815，中国A50指数可能展开新一轮中线（数周）下跌推动浪，回踩12450后剑指12000/11700。在那之后，可能出现潜在反弹行情。

但若日图收上13815，上述看跌情境落空之下延续主上涨行情（数月），后市上攻下个阻力位14840（2015年6月高点以来的下降趋势线）。

图表来自 eSignal 



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