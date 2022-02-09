“国家队”干预的传言帮助中国A50指数反弹，后市或看涨- 嘉盛集团官网

中国股市昨天先是下跌，后在“国家队”入场支持的传言作用下迅速收复失地。

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2022/2/9 20:07:00
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

虽然中国人民银行进一步宽松银根且国有媒体不断发声支持本地市场，中国股市今年还是下跌。一方面投资者一直担心房地产开发商的负债问题，另一方面发布的数据显示，节日期间的经济趋势令人失望。这引爆新一轮抛盘。而且，有关美国在“警示红旗”名单上再添33家公司的消息，进一步挫伤市场人气。美国此举将加大自美国进口商品的难度。

 

不过，“国家队”（即国家背景的基金）已在昨天下午入场的传言提振人气并收复当天早些时候的失地。不具名消息人士声称，“国家队”买入了券商等金融股。我们也认为，国家资金介入的传言可能诱使观望的投资者入场，从而增强对市场的提振力量。

 

中国A50指数已自12月最高点回落逾12%，今年迄今跌幅在3%左右。股指跌势止步于8月低点14,516上方且形成下影线（表明4,600附近存在买需），之后在Keltner通道下轨内反弹并反击了20天指数移动均线。中国A50指数昨天先是下跌，后在干预报道作用下反弹，收出一根看涨pinbar、构筑上抬的低点。

而且，随机震荡指标形成看涨背离且MACD发出买入信号。所以，我们等待价格站上15,144高点后确认前述两个指标所暗示的趋势反转信号。

 

 

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