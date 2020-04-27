尽管油价进一步下跌，央行举措和限制措施放宽提振市场情绪

隔夜亚洲市场乐观情绪似乎蔓延至欧洲，欧洲各交易所正指向开盘上行。市场情绪在日央行采取行动后变得乐观，此外，对全球封锁措施放松的关注增加也助力提振人气。这些积极因素盖过了油价走弱及中国工厂活动增速不及预期的影响。
聚焦央行
随着各大央行继续大规模支出政策，日央行的举措符合市场预期，央行承诺无限量购买政府债券，取消每年80万亿日元购债目标。它还放宽了对债务类型的限制条件。
日央行此举赶在本周晚些时候美联储和欧央行会议之前。而美联储在穷尽弹药后（包括新冠疫情危机期间放水措施），预计不会采取更多行动；料欧央行将提高其紧急购债计划规模，并继续呼吁实施大规模财政刺激政策。
上周，在欧洲理事会未能就该地区经济危机给出有力的统一应对方案后，欧元集团的团结受到质疑。
美国越来越多州放松封锁措施
人们的注意力更多转向各国放松封锁措施的方法和速度，这支撑了市场的乐观情绪。在美国，又一批州准备放松新冠肺炎疫情限制措施。随着对失业率或将达到16%的担忧加剧，市场更关注的是重启经济所带来的好处，而非限制措施过早放松可能导致的第二波感染危机。
鲍里斯回归，英镑提振
鲍里斯•约翰逊回归唐宁街的消息于本周初提振市场人气和英镑汇率。人们预计，推进英国脱欧策略的动能将会增强。有报道称，一些封锁措施可能会在5月7日前取消，而这正是英镑在上周糟糕的PMI和零售销售数据后需要听到的好消息。4月PMI创下记录低点，零售销售遭遇史上最大跌幅，受数据影响，英镑/美元上周下跌1%。随着新一周的启动，英镑/美元正在收复失地，上涨0.5%。
油价再跌11%
油价是上周市场情绪的主要驱动。情绪随着油价的大跌或反弹上下波动。但本周初的情况有所不同，油价在持续的供应担忧中暴跌约11%。只要供大于求，油价仍将承压。最重要的是，产量需以更快的速度下降，以弥补新冠肺炎疫情带来的需求侵蚀。在这点实现或需求回升之前，油价将继续低迷。
聚焦央行
随着各大央行继续大规模支出政策，日央行的举措符合市场预期，央行承诺无限量购买政府债券，取消每年80万亿日元购债目标。它还放宽了对债务类型的限制条件。
日央行此举赶在本周晚些时候美联储和欧央行会议之前。而美联储在穷尽弹药后（包括新冠疫情危机期间放水措施），预计不会采取更多行动；料欧央行将提高其紧急购债计划规模，并继续呼吁实施大规模财政刺激政策。
上周，在欧洲理事会未能就该地区经济危机给出有力的统一应对方案后，欧元集团的团结受到质疑。
美国越来越多州放松封锁措施
人们的注意力更多转向各国放松封锁措施的方法和速度，这支撑了市场的乐观情绪。在美国，又一批州准备放松新冠肺炎疫情限制措施。随着对失业率或将达到16%的担忧加剧，市场更关注的是重启经济所带来的好处，而非限制措施过早放松可能导致的第二波感染危机。
鲍里斯回归，英镑提振
鲍里斯•约翰逊回归唐宁街的消息于本周初提振市场人气和英镑汇率。人们预计，推进英国脱欧策略的动能将会增强。有报道称，一些封锁措施可能会在5月7日前取消，而这正是英镑在上周糟糕的PMI和零售销售数据后需要听到的好消息。4月PMI创下记录低点，零售销售遭遇史上最大跌幅，受数据影响，英镑/美元上周下跌1%。随着新一周的启动，英镑/美元正在收复失地，上涨0.5%。
油价再跌11%
油价是上周市场情绪的主要驱动。情绪随着油价的大跌或反弹上下波动。但本周初的情况有所不同，油价在持续的供应担忧中暴跌约11%。只要供大于求，油价仍将承压。最重要的是，产量需以更快的速度下降，以弥补新冠肺炎疫情带来的需求侵蚀。在这点实现或需求回升之前，油价将继续低迷。
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