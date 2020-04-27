尽管油价进一步下跌，央行举措和限制措施放宽提振市场情绪





富时图表





隔夜亚洲市场乐观情绪似乎蔓延至欧洲，欧洲各交易所正指向开盘上行。市场情绪在日央行采取行动后变得乐观，此外，对全球封锁措施放松的关注增加也助力提振人气。这些积极因素盖过了油价走弱及中国工厂活动增速不及预期的影响。聚焦央行随着各大央行继续大规模支出政策，日央行的举措符合市场预期，央行承诺无限量购买政府债券，取消每年80万亿日元购债目标。它还放宽了对债务类型的限制条件。日央行此举赶在本周晚些时候美联储和欧央行会议之前。而美联储在穷尽弹药后（包括新冠疫情危机期间放水措施），预计不会采取更多行动；料欧央行将提高其紧急购债计划规模，并继续呼吁实施大规模财政刺激政策。上周，在欧洲理事会未能就该地区经济危机给出有力的统一应对方案后，欧元集团的团结受到质疑。美国越来越多州放松封锁措施人们的注意力更多转向各国放松封锁措施的方法和速度，这支撑了市场的乐观情绪。在美国，又一批州准备放松新冠肺炎疫情限制措施。随着对失业率或将达到16%的担忧加剧，市场更关注的是重启经济所带来的好处，而非限制措施过早放松可能导致的第二波感染危机。鲍里斯回归，英镑提振鲍里斯•约翰逊回归唐宁街的消息于本周初提振市场人气和英镑汇率。人们预计，推进英国脱欧策略的动能将会增强。有报道称，一些封锁措施可能会在5月7日前取消，而这正是英镑在上周糟糕的PMI和零售销售数据后需要听到的好消息。4月PMI创下记录低点，零售销售遭遇史上最大跌幅，受数据影响，英镑/美元上周下跌1%。随着新一周的启动，英镑/美元正在收复失地，上涨0.5%。油价再跌11%油价是上周市场情绪的主要驱动。情绪随着油价的大跌或反弹上下波动。但本周初的情况有所不同，油价在持续的供应担忧中暴跌约11%。只要供大于求，油价仍将承压。最重要的是，产量需以更快的速度下降，以弥补新冠肺炎疫情带来的需求侵蚀。在这点实现或需求回升之前，油价将继续低迷。