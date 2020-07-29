标普500指数能否自外汇和大宗商品夺回风头?





对那些厌倦了由美国股市波动带动其他资产类别走势的交易员来说，7月市况可说是一股清流。外汇市场已重现生机，美元指数（DXY）本月迄今4%的跌幅就证明了这一点。理论上，美元下跌被视为通货再膨胀，一定程度上归因于大宗商品由美元计价，后者走跌将推高前者价格。大宗商品迅速作出反应。铜本月迄今上涨逾7%。金价本周早些时候创下历史新高，本月迄今已累计涨幅10%。但两者的表现都不及白银，银价大幅飙高，本月以来上涨了34%。当前再通胀基调将继续推动汇率和大宗商品走势多长时间，答案尚不确定。最可能的情况是，这个过程可能会发展数月。然而，正如昨天黄金和白银价格大幅回落体现出的那样：交投不大可能仅朝一个方向。此外，股市也不会甘心长时间的风头旁落。未来几天将成为股市大展身手的良机。在FAANG公司财报发布、联邦公开市场委员会(FOMC)会议以及即将到来的月底交投背景中，标普500指数隔夜悄然下跌0.65%，而高风险纳斯达克则下跌了1.33%。看看下方标普500指数图标，目前尚不能明确，股指在升穿6月高点3231.25后缺乏看涨动能跟进，是源于关键事件前夕市场的谨慎交投模式，还是说这是修正回调的开始。若标普500指数确认失守3月低点2174低点以来上行支撑位，下破并收于近期低点3190/80区域构筑的支撑位下方，则构筑股指开始回调探向2930的初步警告。若探入/收于中期支撑3150/30下方，将表明下跌动能增强。反之，若标普500指数守在3190/80短线支撑位之上，并交投不低于中期支撑3150/30区域水平，或测试并突破历史高位3397.50，然后随着年底的到来，攻向3500/3600。

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年7月29日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。