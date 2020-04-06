特斯拉股价可否持续走高？





特斯拉股价上周五攀升5.6%，今天开盘可望再涨4.5%。推高特斯拉股价的因素？1.交付数量可观特斯拉报告，虽然受到疫情的影响，一季度车辆交付数量还是超过预期。2020年一季度，特斯拉交付数量为88,400，好于华尔街预期的79,908辆。一季度交付量高于2019年一季度的区区63,000辆，但低于2019年四季度的112,00辆。考虑到该公司一季度遭遇的挫折，投资者有理由对一季度的交付数量感到振奋。特斯拉在中国的工厂1月和2月停工数周，在加州和纽约的工厂上周停工。尽管如此，特斯拉一季度的车辆产量为102,672辆，仅环比下降200辆。2.新冠疫情的乐观信号周末有信号显示，新冠疫情的蔓延速度可能放慢，并且控制举措或在奏效。受此影响，今天市场情绪好转。意大利与西班牙的新冠死亡人数双双下降；德国与法国的曲线同样趋平，而且美国的致死率在周末下降。虽然目前尚不清楚，这样的趋势将持续多久。特斯拉不可能对当前疫情造成的市场溃败免疫。汽车行业整体受到全球封城与严峻的经济形势将可能约束消费者的高价值商品购买的重创。但特斯拉一直证明自己比其它汽车制造商更具活力。尽管如此，若想实现任何持续性的走高，很可能将需要新冠疫情病例数不断下降。3.利好电动汽车销量？在自然灾害造成长时间的封城之后，消费者的看法与习惯很可能发生变化。其中一个可能是更趋向保护环境，即可能倾向于购买特斯拉等电动汽车。需要关注的价位上周五，特斯拉股价上涨5.6%，今天开盘有望扩大涨幅4.6%，尝试收复前一周6.6%的失地。该股日图交投于其200期简单均线之上，似乎将测试100期简单均线。如果站于其上，可能吸引更多多头介入。即时阻力位可见于515.50（昨天高点）、100期简单均线528.50和3月26日高点560。而支撑位可见于4月2日低点446、200期简单均线387和3月17日低点350.50。