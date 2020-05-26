大麻能治疗新冠病毒吗?

先回答下标题中提出的问题：可能不行。
但在加拿大莱斯布里奇大学一项研究发布后，投资者开始大力推高那些此前陷入低谷的大麻公司股价。该研究表明，高水平的CBD（一种大麻植物中非作用于精神的化合物）通过阻断病毒进入身体的ACE2通路，可以减少“70至80%”新冠肺炎病毒感染。同时，研究还认为，大麻最终可能被用于“开发易于使用的预防性治疗，如可能减少病毒通过口腔进入的漱口水和咽喉漱口产品”。
除了听上去像是大学室友在凌晨2点提出的理论之外，值得注意的是，这项研究并未经过同行评议，甚至连原始作者都表示，还需要进行更多的研究。尽管如此，曾经人气高涨的大麻板块已饱受重创，因此任何利好消息暗示都足以让看涨交易员入市买入，让空头回补空仓。广受关注的“Alternative Harvest”ETF (MJ)自2018年第四季度峰值至今年3月中旬低点下跌整整80%后又自低点反弹了超过60%。
来源： TradingView, GAIN Capital
如上图所示，该板块ETF短线21日均线刚刚上穿中期50日均线，预示着自2019年1月以来，或首次转向短线看涨趋势。
就值得关注的具体股票而言，ETF的最大持者包括了GW Pharmaceuticals (GWPH)、Cronos Group (CRON)、Canopy Growth Corporation (WEED)和Aurora (ACB)。注意力转向图表，我们最青睐的潜在看涨配置可能是GWPH，其交投价格“仅”为销售额的十倍，并且已反弹重回6个月高点，于此过程中构筑短线高点抬高和低点抬高趋势：
来源：TradingView, GAIN Capital
不用说，无论全球疫情形势如何，该新兴行业整个小盘股未来数周和数月都将高度震荡。尽管如此，对这些具有高增长潜力股票的投机兴趣的回归，可能代表了“动物精神”重回市场的迹象，并于未来几天创造出令人瞩目的交易机会。
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