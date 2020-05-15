中国数据亮点提振市场情绪

在连续两个交易日表现低迷后，投资者再次显露买入情绪，表明他们对一系列持续看跌理由开始免疫。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/5/15 12:36:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

在连续两个交易日表现低迷后，投资者再次显露买入情绪，表明他们对一系列持续看跌理由开始免疫。

继美国股市收高后，欧洲股市开盘走强，投资者不再理会不断加剧的地缘政治紧张局势，转而把注意力投向中国喜忧参半数据中的亮点，它们可以帮助市场进一步了解封锁解除后的经济复苏步伐。

中国数据良莠不齐。工业生产数据优于预期，显示该世界第二大经济体重工业正在反弹。但零售业并未给出同样的积极信号，4月份零售额低于预期的-7.5%。不过，较上月15.8%降幅已有显著改善。工业生产数据向好表明刺激措施正在起作用。但还需要更长的一段时间才能逐步推高消费者信心并提升销售额。

中国数据告诉我们，经济活动的改善将是渐进式的，这点同样适用于其他国家。

第二波感染忧虑在本周大部分时间内持续打压市场情绪，而中国和韩国多起疫情爆发也正在造成问题。随着经济逐渐重启，对德国感染人数上升的担忧令风险情绪承压。

德国GDP和美国零售销售

预计德国第一季度GDP将下降2.2%，创下2009年以来最低水平。不过，数据只反映了封锁伊始的市场状况，第二季度料GDP将收缩10%。

投资者将把注意力转向美国零售销售。预计4月份销售走低，月率下降12.5%。此前3月份数据为-8.7%。随着美国经济逐渐重启，今天的数据应代表零售销售数据见底。该消息将很大程度上被市场计入。只有数据显著低于或高于预期，才能引发市场波动行情。

DAX重点关注水平

经过两天的下跌，Dax指数目前交投于4小时图表20和50均线下方。即时支撑落在10372(隔夜低点)，然后是10141(昨日低点)。

阻力可见于10560（20均线），然后10685/10700(5月13日高点和50 sma)和11030(5月11日高点)。


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