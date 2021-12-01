突发：鲍威尔出人意料的鹰派言论震惊市场- 嘉盛集团官网

美联储主席鲍威尔此次出席参议院银行业委员会听证会是就CARES法案的现状作证，期间传达了一些关于FOMC货币政策的一些潜在重磅评论（加粗字体为作者强调的部分）：

是时候放弃关于通胀的“暂时现象”说法，“暂时现象”的意思是不会给物价留下永不磨灭的印迹

通胀更高、更持久的威胁增大

高通胀的风险危及劳动力市场恢复全面就业

预计高通胀状态贯穿明年年中

可以考虑将缩表进程提前几个月

下次美联储会议将讨论缩表提速

OMICRON 变异病毒目前构成风险，尚未被纳入预测

从字里行间看，鲍威尔对通胀持续风险的关注已明显增强，希望将美联储的资产购买计划以早于最初勾勒的日期提前结束。

市场回应

鲍威尔的上述评论在主要市场掀起狂风暴雨，我们将在晚些时候详细阐述。出于对宽松货币政策结束的担心，美国股指考验11月最低点，10年期美债收益率自日内低点飚升6个基点，至1.47%。

黄金急跌30点，回到1775附近，而西得州原油当天下跌4.5%。外汇市场方面，美元自日内低点飚升近100点子，兑主要对手货币周图再度转阳。

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