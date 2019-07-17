美国银行投资者暂不在意降息忧虑

每股收益74美分，预期71美分

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/7/17 22:25:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

每股收益74美分，预期71美分

营收232亿美元，符合预期，较上年同期增长21%。

继摩根大通、高盛和花旗集团之后，美国银行（Bank of America）成为又一家二季度业绩优于预期的美国大型银行。受零售贷款业务推动，该银行上半年实现了创纪录利润额。

此外，与同行一样，随着美联储降息和美国债殖利率下降预期开始产生影响，美国银行下调了一项衡量盈利能力的关键指标：净利息收入指引。

美国银行在美国大型银行中对利率变化最为敏感。尽管本轮财报季表现良好的消费者银行业务为华尔街各大行提供了支撑，也缓冲了交易和咨询业务本季低迷表现负面影响，但该趋势能否继续？这个疑问开始令投资者们感到了不安。

降息可能会缩小银行存款利率与贷款利率之间的息差，从而进一步挤压净息差。在利率较低的环境下，银行必须寻求削减成本以提高利润率。目前看来，成本依旧稳定，还不需要担心。

分析师意见：

18人主张买入，12人持中性观点

目前目标价为32美元，上涨11%。

重要水平

投资者为业绩优于预期感到振奋，他们选择不去理会未来降息可能性对业务的拖累，美国银行股价也于财报发布后上涨1.4%。趋势线显露轻微看跌势头。阻力位落在31美元。下档强劲支撑位在26.40/50美元附近。



相关主题： 华尔街道琼斯指数 银行股

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