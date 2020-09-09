澳元因商业和消费者信心数据优于预期获撑





美国股市再次暴跌，原油价格大挫7.6%，有消息称，一种主要的潜在新冠病毒候选疫苗因一名受试者疑似出现严重不良反应暂停临床试验。如果我们要更深入地观察隔夜走势并以更全局的眼光看待9月各种事件，我们会发现，上述走势始于外汇市场。欧元/美元和澳元/美元在9月1日见顶后开始下跌。几天后，美国股市开始走低。为了确定9月走势是将继续还是逆转，将目光转向外汇市场（尤其澳元/美元）似乎十分合理。重要的是，就澳元而言，尽管维多利亚州正在进行第四阶段的封锁，澳大利亚的商业和消费者信心数据仍取得了意想不到的显著改善。昨天揭晓的国民银行（NAB）商业信心指数从7月的-14升至8月的-8，进一步弹离3月-66低点。今天早上，西太平洋银行消费者信心指数上升18%，创下疫情爆发以来最高水平。商业和消费者信心数据被视为领先经济指标，因此备受外汇交易员关注。在上周二教科书式的日图看跌反转K线后，澳元/美元自趋势线阻力和关键的0.7400阻力区展开修正回调。在上述信心数据的支持下，澳元/美元今天企稳并开始自趋势通道支撑0.7200/80试探性反弹。因此，上行趋势和看涨偏好保持不变，汇价或再度测试9月1日高点0.7415。保持看涨的前提是澳元/美元不能下破0.7200/7180支撑位，若失守，则发出更深回调进行中的警告，后市或探向中期支撑0.7075/65。

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年9月9日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

