银行和保险板块提振富时

在联邦公开市场委员会(FOMC)周三晚些时候的会议召开前，受银行和保险板块全线上扬提振，富时指数开盘走高。预计FOMC会议在利率方面按兵不动，但由于一方面就业市场复苏速度快于预期，而另一方面，持续两周的抗议活动也给让美国处于动荡之中，市场的关注焦点将落在美联储对美国经济展望之上。
伦敦市场方面，乐购也涨幅居前，其股价仍因英国审计监管机构放弃对该公司夸大2014年利润进行调查而受益。与此形成对比的是，沃达丰股价因周二晚间电信网络出现短暂技术性故障而受创。
高盛报告和中国数据导致布伦特原油走低
布伦特原油价格一度升穿43美元，但在高盛表示原油前景依旧看跌后，油价回落至40- 41美元/桶狭窄区间内部。高盛预测，原油需求依旧受新冠肺炎疫情以及中国的影响走弱，布伦特原油价格将跌至35美元。中国曾为各大需求增长的主要驱动力，而其当前经济复苏的速度实际上并不像预期那么快。
由于国内需求—尤其是对贵价商品和奢侈品的需求——要很长一段时间才能回暖，中国今天公布的消费者价格指数低于预期。
伦敦市场方面，乐购也涨幅居前，其股价仍因英国审计监管机构放弃对该公司夸大2014年利润进行调查而受益。与此形成对比的是，沃达丰股价因周二晚间电信网络出现短暂技术性故障而受创。
高盛报告和中国数据导致布伦特原油走低
布伦特原油价格一度升穿43美元，但在高盛表示原油前景依旧看跌后，油价回落至40- 41美元/桶狭窄区间内部。高盛预测，原油需求依旧受新冠肺炎疫情以及中国的影响走弱，布伦特原油价格将跌至35美元。中国曾为各大需求增长的主要驱动力，而其当前经济复苏的速度实际上并不像预期那么快。
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