Aveva Group：正与OSIsoft磋商收购事宜





信息技术公司Aveva Group确认，已与软件开发商OSIsoft就潜在收购进行磋商。根据Bloomberg的信息，OSIsoft的估值可能在 50亿美元左右。图表来看，Aveva Group的股价在3月中旬以来的上涨趋势线上方交投，并且填补了3月9日的跳空下挫缺口。20天与50天均线在股价下方较远处，股价可望展开新的涨势，目标4907和5350阻力位。





来源: TradingView, Gain Capital