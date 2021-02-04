澳大利亚财报前瞻：CSL Limited

CSL Limited是公认的优质公司，但其股价弱于大盘，相较2020年高点342.75低20%左右。这种跑输大盘的结果由一系列负面消息造成，也缺少积极的因素助其收复失地。

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该公司的血浆收集业务一直因为疫情备受挫折，而血浆是其某些免疫球蛋白疗法的重要成分，该业务占销售总额的近一半。CSL Limited正在继续研究如何缓解这一问题。

CSL Limited与昆士兰大学合作进行新冠病毒疫苗研发，但于去年12月放弃，原因是其在临床试验中发布了关于艾滋病的误导性结果。虽然与其它公司签署合作生产其它疫苗的协议，包括为阿斯利康生产5100万剂疫苗，但CSL Limited预计疫苗的生产不会带动营收出现实质性增长。

最后，该公司还面临澳元/美元升值的不利因素，原因是其营收的很大一部分来自海外，以美元计价。

该公司在去年12月召开的股东大会上表示，预计NPAT增长21.7亿-22.65亿美元，即增长率在3%-8%之间。而公司的市盈率超过40，这可不是什么好消息。

技术面看，股价自2020年2月高点342.75以来的下跌似乎属于持续数年大涨行情中的逆趋势，如果修正结束，有望重拾上涨。

因此，我们可能考虑在跌入趋势通道下轨与3月低点，即250/240区域支撑时逢低买进。而若持续站上趋势通道阻力315区域，可能确认已重拾上涨趋势。