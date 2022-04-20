亚洲市场开盘报告：IMF下修全球成长预测值；黄金进入修正阶段- 嘉盛官网

美国现货市场周二收盘情况：
- 道指涨499.51点，涨幅1.45%，收于34,911.20
- 标普500涨70.52点，涨幅2.51%，收于34,058.75
- 纳斯达克100指数涨299.493点，涨幅2.15%，收于14,210.26
亚洲期货市场：
- 澳大利亚ASX200指数期货上涨0点，涨幅0.54%，现货市场开盘可能报在7,565.20
- 日本日经2250指数期货上涨160点，涨幅0.59 %，现货市场开盘可能报在27,145.09
- 香港恒指期货下跌9点，跌幅0.04%，现货市场开盘可能报在21,018.76
- 中国A50指数期货上涨17点，涨幅0.12%，现货市场开盘可能报在13,741.22
IMF下调对2022年全球成长的预测值，自之前的4.4%调整为3.6%，调降幅度接近1个百分点。该机构下调的理由包括：中国经济增长幅度下降且降幅大于预期、西方国家制裁俄罗斯、通胀将长时间存在的关切。
IMF下调美国经济增长率预测值0.3个百分点，分别下调德国和欧元区1.7与1.1个百分点，另下调俄罗斯预测值11.3%，至8.5%。
美联储官员继续鼓吹加息50个基点
美联储官员Charles Evans现在认为，今年具备至少两次、每次加息50个基点的条件，但排除了加息75个基点的必要性。就在一个月前，Charles Evans还持温和观点，认为无需加息超过50个基点。但Raphael Bostic似乎不太有信心，认为经济是否强劲到足以承受这样激进加息的冲击尚存疑，而且援引IMF的下调，提醒小心行事。
日元继续滑坡
交易者继续忽略日本财政部的口头干预，果断推低日元，导致欧元/日元上涨1.6%，至6年高点；美元/日元上涨1.5%，至20年新高；而澳元/日元是其中的佼佼者，当天上涨了1.8%，强劲收盘，证实经典延续形态。突破上升三角形是经典的看涨结构，但我们在想这一切是否过于完美。因为有时候一些显而易见的形态往往以失败告终。无论如何，澳元/日元正无限逼近96，或吸引多头今天攻占该位。
坊间最新消息，日本官方对美元/日元的最新警戒线在130（高于之前的125），而目前来看，再有不到一天的平均真实波幅即可到达130。所以，我们应当小心日元货币对。如果日本央行进行干预，可能即刻引发日元波动，令人不适。
大宗商品下跌，黄金进入修正阶段
IMF下调成长预测值，重新引发需求关切，大宗商品因此走弱。西得州原油回到103下方，此前于周一在月图枢轴点遇阻。Bloomberg大宗商品指数已自近8年高点回撤，而金属同样普遍下跌。
我们在昨天的视频中指出了黄金下跌的可能性，而金价也确实跌至6天低点。周一形成了看跌pinbar，无力守住早盘尝试站上2000时斩获的涨幅。我们相信金价短线前景，而基金经理上周增持头寸。所以，金价的下跌可能只是回调。我们目前认为，金价可能受制于月图枢轴点1965下方并下探我们的第一目标1925附近，那是前密集区域的中轨所在。
ASX 200:
ASX200指数连续第三个时段反弹并收于1月6日以来最高点，当天表现最出色的是能源股，但随着隔夜油价下跌，今天可能面临下行压力。
ASX200指数2022年4月18日收于7523.4，涨幅0.59%
- 板块方面，能源最强，上涨1.26%，而医疗健康最弱，下跌0.66%
- 11个板块有8个板块收高
- 11个板块有3个板块收低
- 11个板块有4个板块跑赢大盘
- 120只个股（占比60.00%）上涨，72只个股（占比36.00%）下跌
涨幅居前的个股:
- +13.9% - Lake Resources NL (LKE.AX)
- +9.09% - Core Lithium Ltd (CXO.AX)
- +5.88% - Cleanaway Waste Management Ltd (CWY.AX)
跌幅居前的个股:
- ·-3.5% - Yancoal Australia Ltd (YAL.AX)
- ·-2.7% - Block Inc (SQ2.AX)
- ·-2.6% - Paladin Energy Ltd (PDN.AX)
后市展望 (AEST时间)
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