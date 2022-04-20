亚洲市场开盘报告：IMF下修全球成长预测值；黄金进入修正阶段- 嘉盛官网

IMF援引西方国家对俄罗斯的制裁以及“通胀上涨且持续时间长于预期”的理由，将2022年全球经济增长率预测值下调0.8个百分点。

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2022/4/20 14:16:00
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

美国现货市场周二收盘情况：

  • 道指涨499.51点，涨幅1.45%，收于34,911.20
  • 标普50070.52点，涨幅2.51%，收于34,058.75
  • 纳斯达克100指数涨299.493点，涨幅2.15%，收于14,210.26

 

亚洲期货市场：

  • 澳大利亚ASX200指数期货上涨0点，涨幅0.54%，现货市场开盘可能报在7,565.20
  • 日本日经2250指数期货上涨160点，涨幅0.59 %，现货市场开盘可能报在27,145.09
  • 香港恒指期货下跌9点，跌幅0.04%，现货市场开盘可能报在21,018.76
  • 中国A50指数期货上涨17点，涨幅0.12%，现货市场开盘可能报在13,741.22

 

 

 

IMF下调对2022年全球成长的预测值，自之前的4.4%调整为3.6%，调降幅度接近1个百分点。该机构下调的理由包括：中国经济增长幅度下降且降幅大于预期、西方国家制裁俄罗斯、通胀将长时间存在的关切。

IMF下调美国经济增长率预测值0.3个百分点，分别下调德国和欧元区1.71.1个百分点，另下调俄罗斯预测值11.3%，至8.5%

 

美联储官员继续鼓吹加息50个基点

美联储官员Charles Evans现在认为，今年具备至少两次、每次加息50个基点的条件，但排除了加息75个基点的必要性。就在一个月前，Charles Evans还持温和观点，认为无需加息超过50个基点。但Raphael Bostic似乎不太有信心，认为经济是否强劲到足以承受这样激进加息的冲击尚存疑，而且援引IMF的下调，提醒小心行事。

 

日元继续滑坡

 

 

交易者继续忽略日本财政部的口头干预，果断推低日元，导致欧元/日元上涨1.6%，至6年高点；美元/日元上涨1.5%，至20年新高；而澳元/日元是其中的佼佼者，当天上涨了1.8%，强劲收盘，证实经典延续形态。突破上升三角形是经典的看涨结构，但我们在想这一切是否过于完美。因为有时候一些显而易见的形态往往以失败告终。无论如何，澳元/日元正无限逼近96，或吸引多头今天攻占该位。

坊间最新消息，日本官方对美元/日元的最新警戒线在130（高于之前的125），而目前来看，再有不到一天的平均真实波幅即可到达130。所以，我们应当小心日元货币对。如果日本央行进行干预，可能即刻引发日元波动，令人不适。

 

大宗商品下跌，黄金进入修正阶段

IMF下调成长预测值，重新引发需求关切，大宗商品因此走弱。西得州原油回到103下方，此前于周一在月图枢轴点遇阻。Bloomberg大宗商品指数已自近8年高点回撤，而金属同样普遍下跌。

 

 

 

我们在昨天的视频中指出了黄金下跌的可能性，而金价也确实跌至6天低点。周一形成了看跌pinbar，无力守住早盘尝试站上2000时斩获的涨幅。我们相信金价短线前景，而基金经理上周增持头寸。所以，金价的下跌可能只是回调。我们目前认为，金价可能受制于月图枢轴点1965下方并下探我们的第一目标1925附近，那是前密集区域的中轨所在。

 

ASX 200:

ASX200指数连续第三个时段反弹并收于16日以来最高点，当天表现最出色的是能源股，但随着隔夜油价下跌，今天可能面临下行压力。

 

 

 

ASX200指数2022418日收于7523.4，涨幅0.59%

  • 板块方面，能源最强，上涨1.26%，而医疗健康最弱，下跌0.66%
  • 11个板块有8个板块收高
  • 11个板块有3个板块收低
  • 11个板块有4个板块跑赢大盘
  • 120只个股（占比60.00%）上涨，72只个股（占比36.00%）下跌

 

涨幅居前的个股:

  • +13.9% - Lake Resources NL (LKE.AX)
  • +9.09% - Core Lithium Ltd (CXO.AX)
  • +5.88% - Cleanaway Waste Management Ltd (CWY.AX)

跌幅居前的个股:

  • ·-3.5% - Yancoal Australia Ltd (YAL.AX)
  • ·-2.7% - Block Inc (SQ2.AX)
  • ·-2.6% - Paladin Energy Ltd (PDN.AX)

 

后市展望 (AEST时间)

 

 

 

 

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

相关主题： 交易观点 外汇 Asia Australia 200 黄金 IMF

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
    英镑/美元再次跌破1.20
    Fawad Razaqzada
    十二月 20, 2022 04:48 上午
      英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
      Fawad Razaqzada
      十二月 13, 2022 03:48 上午
        Reddit上的热门股票趋势
        Joshua Warner
        十一月 28, 2022 04:00 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。