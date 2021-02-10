澳大利亚财报预览-必和必拓

澳大利亚财报预览-必和必拓

2021/2/11 6:55:00

半年财报预览：

矿业和金属巨头必和必拓集团有限公司(BHP)是一家多元化的自然资源公司，也是铁矿石、冶金煤等要大宗商品主要生产商之一。此外，必和必拓业务还涵盖石油、天然气和煤炭领域。

必和必拓是一家跨国双重上市公司，总部设在墨尔本，同时它也是澳大利亚证券交易所第二大上市公司。必和必拓将于2月16日美东时间上午8点30分发布其半年财报。

随着中国政府于新冠疫情后采取大规模刺激措施，加之巴西供应中断，必和必拓继续受益于对其关键出口品的强劲需求。自2020财年末以来，该公司主要出口品价格大幅上涨，其中铁矿石和铜平均实现价格分别上涨了35%和39%。

必和必拓近期为其澳大利亚旗舰铁矿石部门提供了最新指引。必和必拓去年12月上半年铁矿石产量为1.44亿吨，并计划在截至6月30日这一财年产量达到2.76-2.86亿吨。

必和必拓还证实，其智利Escondida铜矿产量强于预期，消弭了该公司计划对新南威尔士Mt Arthur煤矿减计11.5-12.5亿美元消息的负面影响。随着世界转而投向更清洁能源及中国对澳大利亚煤炭的出口禁令，新南威尔士Mt Arthur煤矿成为首当其冲的牺牲品。

必和必拓预计将宣布上半年约41亿美元的税后净利润及诱人股息政策。

技术面来看，上档来看，必和必拓2008年金融危机前高点50.00美元以来趋势线阻力位于47.00美元附近。下档方面，跌势很可能于42.00/40.00美元区域水平支撑带获撑。

鉴于强劲再通胀趋势持续渗透市场，必和必拓股价若探入上述支撑区间，将被视为买入良机。

Australian earnings preview – BHP

来源：Tradingview. 上述数据截止到2021年2月2日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

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