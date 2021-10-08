嘉盛集团：澳元/美元收复9月全部失地，然后呢?

美国国会议员就将债务上限延长至12月后达成协议，美国股市收盘走高。

2021/10/9 2:15:00

风险情绪的改善助力澳元/美元收高于0.7315(上涨0.60%)，收复9月因一系列不利因素带来的全部失地，这些因素包括;

  • 铁矿石价格下跌逾20%
  • 美元因美债收益率上升获撑
  • 恒大陨落
  • 澳大利亚审慎监管局（APRA）已开始收紧贷款要求，这在理论上推迟了澳洲联储启动加息周期的紧迫性
  • 中国为实现能源强度目标减产，经济增长严重受累。

新南威尔士州在封锁106天之后，将于本周末开始解封，悉尼经济将因此大为受益，这可能是澳元/美元表现突出的原因之一。

餐馆、酒吧和商店重新开业。学校则将于下周开学，学生将于1025日之前返校，假期季也即将拉开帷幕。

在中国国家发展和改革委员会(NRDC)敦促矿商确保长期煤炭供应以供发电需求后，加之能源限制取消，中国钢厂产量攀升的预期也进一步提振澳元/美元。

巴西铁矿石生产商淡水河谷(Vale)首席执行官隔夜在行业会议上表示，铁矿石市场相对吃紧，未来将更加平衡

图表上看，澳元/美元似乎已于日内图表构筑潜在倒头肩形态，由于市场对澳元/美元强烈做空，这个形态值得关注。

若澳元/美元在今晚非农发布后升穿/收于0.7320/40阻力区上方，预计将出现空头回补反弹，汇价有望攻向0.7500区域。 

>AUDUSD Daily Chart October 8th

来源：Tradingview.上述数据截止到2021108日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

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