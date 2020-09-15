澳元/美元在澳联储会议纪要公布后、FOMC会议及就业数据公布前走低

在上周优于预期的国民银行商业信心和西太平洋银行消费者信心数据发布后，澳元/美元走势一直很平稳。

2020/9/15 10:25:00
信心数据发布时，澳元/美元正在试探6月低点6.6776以来趋势线0.7200附近支撑位。我们曾于之前的文章中讨论过引发澳元/美元随后反弹行情的多个催化剂。

今天早上，澳元对美元并未迎来好消息：澳联储会议纪要显示，9月1日董事会声明中包含如下鸽派言论，此外，会议纪要并未提供任何进一步细节信息。

“董事会……将继续考虑如何采取进一步货币措施支持经济复苏。”

纪要发布后，澳元/美元重回0.7300关口上方，但反弹能否继续将取决于周四两大一级经济日程 – FOMC会议及随后的澳大利亚8月劳动力数据。

有关FOMC会议的简要预期，请参阅由City Index分析师Fiona Cincotta撰写的精彩前瞻报告。

和之前一样，澳大利亚劳动力数据形势不妙。ABS每周工资数据显示，截至8月22日，整个澳大利亚的薪酬工作月率下降了0.4% (ABS图表如下)。

AUDUSD glides higher after RBA minutes and before FOMC and jobs data

这就意味着周四数据可能显示就业下降4万人次。然而，由于薪酬和ABS调查方法的差异，我们不能仅仅依赖ABS数据，届时若出现4万就业增长也不算出乎意料。因此，通过失业率我们可以得到最为清晰的解读，预计失业率将自7.5%上升至7.7%。

技术面来看，如果澳元/美元保持在上升趋势支撑位7220/90之上，然后交投于短线阻力0.7320/3上方，货币对或上扬并再度测试0.7414高点，然后是0.7500区域。

请记住，若下破/收于0.7200/7180下方，信号消极，或警告市场，汇价将面临更深修正，探向0.7075 /65。

鉴于此，我倾向就澳元/美元多仓了结货币，并在周四各数据尘埃落定后重评趋势。

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年9月15日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

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