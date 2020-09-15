澳元/美元在澳联储会议纪要公布后、FOMC会议及就业数据公布前走低

信心数据发布时，澳元/美元正在试探6月低点6.6776以来趋势线0.7200附近支撑位。我们曾于之前的文章中讨论过引发澳元/美元随后反弹行情的多个催化剂。今天早上，澳元对美元并未迎来好消息：澳联储会议纪要显示，9月1日董事会声明中包含如下鸽派言论，此外，会议纪要并未提供任何进一步细节信息。“董事会……将继续考虑如何采取进一步货币措施支持经济复苏。”纪要发布后，澳元/美元重回0.7300关口上方，但反弹能否继续将取决于周四两大一级经济日程 – FOMC会议及随后的澳大利亚8月劳动力数据。有关FOMC会议的简要预期，请参阅由City Index分析师Fiona Cincotta撰写的精彩前瞻报告。和之前一样，澳大利亚劳动力数据形势不妙。ABS每周工资数据显示，截至8月22日，整个澳大利亚的薪酬工作月率下降了0.4% (ABS图表如下)。





这就意味着周四数据可能显示就业下降4万人次。然而，由于薪酬和ABS调查方法的差异，我们不能仅仅依赖ABS数据，届时若出现4万就业增长也不算出乎意料。因此，通过失业率我们可以得到最为清晰的解读，预计失业率将自7.5%上升至7.7%。技术面来看，如果澳元/美元保持在上升趋势支撑位7220/90之上，然后交投于短线阻力0.7320/3上方，货币对或上扬并再度测试0.7414高点，然后是0.7500区域。请记住，若下破/收于0.7200/7180下方，信号消极，或警告市场，汇价将面临更深修正，探向0.7075 /65。鉴于此，我倾向就澳元/美元多仓了结货币，并在周四各数据尘埃落定后重评趋势。来源：Tradingview。上述数据截止到2020年9月15日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。