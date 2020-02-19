澳大利亚就业报告重燃澳元/美元下跌行情

隔夜市场引人瞩目的一点是，交易中最成熟的关系之一似乎与过去完全割裂。

2020/2/20 9:55:00

隔夜市场引人瞩目的一点是，交易中最成熟的关系之一似乎与过去完全割裂。黄金与美元/日元的同步反弹直到最近都很少出现，也是低利率/负利率世界如何改变投资决策的又一例子。

说到低利率，今天公布的1月澳大利亚劳动力市场报告，跟随周初新一轮停滞的薪资数据发布，将对澳洲联储最近几个月呈现出来的乐观构成考验。

这种乐观主要来自于2019年最后两个月期间一波好于预期的就业数据，即失业率自5.3%跌至5.1%。今天发布的数据干脆利落地逆转这种下降，因为失业率回到5.3%而就业不足率自8.3%升至8.6%。

该报告的亮点是，全职就业人数在过去三个月增幅不及预期后增加4.6万人，以及就业参与率升至66.1%，回复低于2019年年中取得的66.2%历史高点。

总而言之，今天的报告降低了澳洲联储再次减息的门槛。一旦定于3月19日发布的2月劳动力市场报告同样令人失望，联储最早可能于4月行动。

这已经造成澳元/美元下破0.6670/60关键支撑区域。此前两周中，澳元/美元一直与其它货币中出现的美元买盘浪潮做斗争。最新的下跌被视为12月底高点0.7032以来跌势的小浪v。

小浪v的一般测量目标等于浪i（0.7032跌至0.6849）的高度。也就是说，当前跌势的目标可能指向0.6570一线。但在当前美元占据绝对上风的环境中，不能排除澳元/美元超常下跌的可能性。


AU employment reignites AUDUSD downside

澳元/美元日图

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2019220日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

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