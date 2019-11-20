ASX200指数：做多与做空| NAN, GXY, REA, BPT

消费类股（必需品和非必需品）在过去5个交易日中领涨，目前交投仅略低于历史高点。

所有板块过去52周都保持在正区间。

不过，这是ASX200指数自10月第一周以来表现最差的两个交易日，本周可能面临看跌外包线。鉴于这种情况是在未守住阻力位之后发生，或发出警告：随着多头陷阱展开，后市或面临进一步走低。





Nanosonic CFD/DFT (NAN): 这支医疗股仍处于顶部状态，于历史高点略下方交投。自上次分析以来，十字线在攻入记录高点前构筑一次低点抬高。

价格走势仍在关键支撑位上方震荡，并保持在10天均线之上，显示整体动能依然强劲。

倾向区间压缩后上破，7.10/16附近前阻力位作为支撑守住。

不过，如果出现更深回调，我们也可以等看涨趋势线充当支撑。

由于目前处于历史高位，可考虑建立一个开放式的上行目标。或者，多头目标可看向7.85和8.50附近月图R和R3关键价位（(请注意，这些价位12月开始将出现调整）。

反之，若失守看涨趋势线，或为空头提供一个反趋势下跌机会，探向6.50。









Galaxy Resources CFD/DFT: 10月8日，鉴于其做空潜力，我们首次对这支股票进行了标记。由于它下破后交投于低点附近，我们希望走低前重回阻力区。鉴于其交投于看空失效点上方，我们暂时搁置了做空。

此后，价格守住看跌趋势线，并构筑一个让人联想到三重顶部的形态。另外，今天价格走势跌破关键支撑，今天的高点也封顶于20天eMA均线。

1.115下方维持看跌，不过交易员也可通过看跌通道来确认一个看跌落空点。

三重顶部预测的初始目标落在0.875低点附近。

有进入 0.815/30的空间，但我们认为该水平附近将出现获利了结/回撤。





REA Group Ltd CFD/DFT: 一个简单的反趋势波段交易可能正在成形。虽然技术面处于上升趋势，但回调程度可能很深，我们现已看到回调进入一个阻力群（包括一个波段低点和斐波纳契水平）。昨天小十字线后，今天日图构筑细长的看跌K线，从而于上述阻力区形成黄昏星反转形态。

空头可能会削弱104.85下方小幅反弹，并将目标看向97附近200天eMA均线。

一旦拿下106点，短线看跌落空，并有可能重拾其主导看涨趋势。





Beach Energy CFD/DFT: 我们正在密切关注价格于2.26附近的反应。虽然位于较长线上升趋势内（即使主要波段又长又宽），短线来看，下破2.26后，价格目标看向200天eMA均线2.14附近。反之，若价格自支撑位反弹，可能会试着重回长线看涨趋势内部。

价格走势更新

Graincorp CFD/DFT: 我们强调过一个持续8年支撑位的重要性，该股曾多次下穿该价位未果，接下来可能反弹走高。自我们上次分析以来，价格已反弹逾14%，若继续，或触及2035%范围。当然，目前的主要问题是找到一个低波动性的入场点，但要注意的是，当前价格走势显示，在陀螺线后有一条看涨吞没K线（因此，或许是为下一阶段的上涨做准备）。这次反弹显示出在历史支撑位和阻力位附近出现爆发性走势的可能性。