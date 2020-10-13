ASX200指数反弹7%后遇阻，回落后或反击6600

ASX200指数反弹7%后遇阻，回落后或反击6600

2020/10/14 10:50:00

“在维多利亚经济活动逐渐重启、联邦预算的提振以及澳洲联储11月降息的帮助下，ASX200指数有望守住支撑位并反击区间上轨6200区域。”
在重振信心与ASX200指数命运中联邦预算起到的重要作用于今天早上进一步显现，即Westpac消费者信心指数强于预期（10月自93.8上升至105）。
该报告在联邦预算公布后不久展开，有更多的受访者认为，在预算报告发布后他们的情况将好转。这种情况为10年中首次出现，也是因为联邦预算削减个人所得税并着力于新增就业、投资与支出。
联邦预算应在中期内利好家庭信心，鼓励家庭支出，并借此降低高企的存款水平。这反过来应可提振企业信心、促进招聘。
短期来看，正如隔夜时段所突显，海外不确定性挥之不去，包括美国大选、美国财政刺激计划的前景、脱欧以及疫苗试验遇挫。
而国内情况来看，在到达2020年配额后，不清楚中国是否下令其钢铁厂与发电站搁置对澳大利亚煤炭的进口。而如果搁置，是否代表着中国与澳大利亚之间紧张的外交关系再度升级？我们期待着好的一面。
综上，那些在预算报告发布前、股指下探区间低点时买入的投资者谨慎起见应利用股指目前涨至6200附近锁定部分利润。
我们的计划是，在回落并下探区间低点5800/5700时加大核心多头的持仓，或在站上6200并持续守于其上时加大核心多头的持仓，目标为年内上攻6600。

ASX200 stalls after a 7% rally in 7 days

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020年10月14日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

相关主题： Asia

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

亚洲市场开盘报告：科技股领跌美股；黄金收复1900 - 嘉盛官网
Matt Simpson
四月 27, 2022 06:45 上午
    亚洲市场开盘报告：美元指数创下25个高点；金价跌破1900 - 嘉盛官网
    Matt Simpson
    四月 26, 2022 05:26 上午
      亚洲市场开盘报告：加拿大CPI达到惊人的高度，提高了加息75-100个基点的可能性- 嘉盛官网
      Matt Simpson
      四月 21, 2022 02:59 上午
        亚洲市场开盘报告：IMF下修全球成长预测值；黄金进入修正阶段- 嘉盛官网
        Matt Simpson
        四月 20, 2022 04:16 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。