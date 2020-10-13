ASX200指数反弹7%后遇阻，回落后或反击6600





“在维多利亚经济活动逐渐重启、联邦预算的提振以及澳洲联储11月降息的帮助下，ASX200指数有望守住支撑位并反击区间上轨6200区域。”在重振信心与ASX200指数命运中联邦预算起到的重要作用于今天早上进一步显现，即Westpac消费者信心指数强于预期（10月自93.8上升至105）。该报告在联邦预算公布后不久展开，有更多的受访者认为，在预算报告发布后他们的情况将好转。这种情况为10年中首次出现，也是因为联邦预算削减个人所得税并着力于新增就业、投资与支出。联邦预算应在中期内利好家庭信心，鼓励家庭支出，并借此降低高企的存款水平。这反过来应可提振企业信心、促进招聘。短期来看，正如隔夜时段所突显，海外不确定性挥之不去，包括美国大选、美国财政刺激计划的前景、脱欧以及疫苗试验遇挫。而国内情况来看，在到达2020年配额后，不清楚中国是否下令其钢铁厂与发电站搁置对澳大利亚煤炭的进口。而如果搁置，是否代表着中国与澳大利亚之间紧张的外交关系再度升级？我们期待着好的一面。综上，那些在预算报告发布前、股指下探区间低点时买入的投资者谨慎起见应利用股指目前涨至6200附近锁定部分利润。我们的计划是，在回落并下探区间低点5800/5700时加大核心多头的持仓，或在站上6200并持续守于其上时加大核心多头的持仓，目标为年内上攻6600。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020年10月14日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

