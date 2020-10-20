受两种相反力量的拉扯，ASX200指数继续止步于6200附近

亚洲时段迄今相当平静，因为美国财政刺激协议的最后期限被延长。白宫办公厅主任Meadows和众议院议长佩洛西（Pelosi）达成了足够多的共识，为周内达成协议而同意继续对话。

2020/10/21 10:30:00

我仍然怀疑美国大选前将无法达成协议。但在距离大选召开只有两周的背景下，两党都意识到率先离开谈判桌的行为给人的观感不好。所以，有关财政刺激政策的消息可能继续反复。

这也难怪ASX200指数在10月初斩获最大涨幅后丧失了强力上行的动能，今天是连续第6个时段止步于6200附近。

股指停滞于6200可能是两种相反力量交叉作用的结果。一方面，对于还记得2016年美国大选前后震荡情况的投资者来说，为了增加灵活性，选择削减股市多头转而持有现金的做法是合理的。

另一方面，很多人可能乐于越过大选造成的短期波动，着重于全球经济的持续复苏、美国大选后新一轮财政刺激政策以及新冠肺炎疫苗可能研制成功，看好这些因素年内提振股价。

鉴于2020年不可预测的性质以及ASX200指数站上6200后后续买盘有限，我已遵从上周文章中的建议，在我的超级投资组合中增加现金比重。

 “对于在联邦预算报告发布前借股指下探区间低点时买进的投资者来说，谨慎的做法是在6200附近锁定部分利润。”

日图如果收于近期支撑位6150/30下方，可能初步确认站上区间高点6200以失败告终以及正在朝区间低点5800/5700回撤。到了该低点时，我们着眼于重建多头。

反之，如果持续站上6250/70，我将在大选后增加核心多头头寸，期待年内反击6600。


ASX200 remains stalled in strong cross current

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020年10月21日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

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