ASX200继续修正

2020/1/30 9:40:00
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在今天上午的联邦公开市场委员会（FOMC）会议后，交易员们亚盘一直重点关注新冠病毒相关头条新闻及几份试图评估病毒对澳大利亚经济影响的经济报告。

在上周拒绝将冠状病毒定性为全球卫生紧急事件之后，世界卫生组织（世卫组织）将于今天（纽约时间上午11点15分）再次开会。今天上午的报告显示，确诊病例数大幅增加，另有37人死亡（共169人），世卫组织将冠状病毒传播列为全球危机的压力进一步增大。

首先，世界卫生组织对风险的重新分级可能导致ASX200等风险资产的抛售。但鉴于重新分级或需征用更多资源（除中国当局已采取措施之外），由此带来的下行影响或有限。

对澳大利亚经济的影响可能同样有限——中国游客数量减少对2020年GDP冲击可能不大。记住，中国游客占澳大利亚国际游客数量的的16%，游客总消费的27%。

对于Qantas和Flight Centre等旅游相关股票来说，这不是个好消息。不过，股指层面，我们仍维持上周预期，即ASX200指数在重拾涨势前或将回落约3-5%。ASX200或下跌，接着自前高点6900/6850区域构成的支撑位展开反弹。

综上所述，基于技术面和宏观情况，当探向6900/6850支撑位时或提供买入机会，预计接下来将攻向7300点。只有跌破并收于6800下方，我们才会重新评估看涨观点。

ASX200 correction to continue

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年1月30日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

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