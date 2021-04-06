澳洲联储对楼市提出警告，ASX200指数还是站上阻力带

在今天下午的会议上，澳洲联储一如预期维持关键的货币政策不变，包括保持对现金利率、3年期澳大利亚政府债券殖利率10个基点的目标以及债券购买计划的参数不变。

2021/4/6 12:06:00

澳洲联储重申，预计在通胀率在可一段持续期间内回到2%-3%目标之前不会加息，并且加息需要劳动力市场与薪资增长增强的前提条件。澳洲联储估计，最早也要到2024年才有可能实现这些条件。

在澳洲联储今天会议召开之前有猜测认为，澳洲联储或强化关于繁荣的澳大利亚楼市的评论。事实证明这种猜测是正确的，因为澳洲联储在下文段落中对贷款标准提出了警告。

 “考虑到房价上涨与低利率的环境，澳洲联储将密切监测住房贷款的趋势，守住贷款标准非常重要。”

尽管如此，ASX200指数还是跟随海外股市隔夜的强劲表现，斩获3月初以来最大的单日涨幅。此文发稿时，ASX200指数上涨67.80点，涨幅0.99%，报在6896.50。隔夜纳斯达克100指数连续第三个时段表现出众。

ASX200指数今天站上由3月4个高点构成的阻力带，即6860一线，在技术面具有积极意义。ASX200指数随后测试了2021年2月高点6938，如果站于其上，后市有望扩大反弹，反击趋势通道的顶部，目前落在7050附近。

下档方面，为维持今天的短线上冲行情不变，需要守住6860/40支撑位。而若欲保持中线看涨趋势，ASX200指数不能收于趋势线支撑6710/00一线下方。


ASX200 closing in on 12 month high despite RBA caution on housing

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2021年4月6日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。


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