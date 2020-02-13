ASX200提前一天庆祝情人节

ASX昨天开盘表现令人影响深刻，当天余下时间交投回落，来自中国的报道称，由于改变了确诊标准，新冠病毒新增病例激增15424例，总数超过60000，死亡人数上修至1370。

昨天的修订将证实很多人此前有关中国官方数据大大低估了疫情严重程度的怀疑，此次修订后数据包括了运用CT成像扫描诊断新技术及之前核酸检测包方法诊断得出的总确诊人数。

鉴于不大可能在如此短的时间内将所有未确认病例都收录到修订后数据中，2月股市反弹效力因此蒙上阴影，此前由于官方数据显示新增病例增速下降，股市得力反弹走高。

在1月22日和1月30日最近两份ASX200更新文章中，我们认为ASX200面临3-5%幅度的回调，而这将在股指重拾上涨趋势前提供一个买入机会。

“这会带来ASX200下跌，然后自前高点6900/6850区域展开反弹。”

在交投探向6897（进入我们预计的支撑区间）后，ASX200强劲反弹，昨天一度创下历史新高，提前一天庆祝情人节。但从这里开始，我们认为价格走势可能会变得更具挑战性。

从宏观角度看，我们预计市场交投情绪将在中国当局持续注入流动性/刺激政策和对修订确诊标准化后的感染人数及疫情对澳大利亚经济影响的担忧之间权衡。

技术面来看，如下方月图所示，ASX200再次交投探向持续11年看涨趋势通道顶部。对于那些在1月低吸的交易员，我们会考虑减持多仓（特别是如果当前涨势延伸至趋势通道顶部7200/7300区域），并等待汇价回到6900再重建多仓。

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年2月14日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。