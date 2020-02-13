ASX200提前一天庆祝情人节

ASX昨天开盘表现令人影响深刻，当天余下时间交投回落，来自中国的报道称，由于改变了确诊标准，新冠病毒新增病例激增15424例，总数超过60000，死亡人数上修至1370。

2020/2/14 9:35:00

ASX昨天开盘表现令人影响深刻，当天余下时间交投回落，来自中国的报道称，由于改变了确诊标准，新冠病毒新增病例激增15424例，总数超过60000，死亡人数上修至1370。

昨天的修订将证实很多人此前有关中国官方数据大大低估了疫情严重程度的怀疑，此次修订后数据包括了运用CT成像扫描诊断新技术及之前核酸检测包方法诊断得出的总确诊人数。

鉴于不大可能在如此短的时间内将所有未确认病例都收录到修订后数据中，2月股市反弹效力因此蒙上阴影，此前由于官方数据显示新增病例增速下降，股市得力反弹走高。

在1月22日和1月30日最近两份ASX200更新文章中，我们认为ASX200面临3-5%幅度的回调，而这将在股指重拾上涨趋势前提供一个买入机会。

“这会带来ASX200下跌，然后自前高点6900/6850区域展开反弹。”

在交投探向6897（进入我们预计的支撑区间）后，ASX200强劲反弹，昨天一度创下历史新高，提前一天庆祝情人节。但从这里开始，我们认为价格走势可能会变得更具挑战性。

从宏观角度看，我们预计市场交投情绪将在中国当局持续注入流动性/刺激政策和对修订确诊标准化后的感染人数及疫情对澳大利亚经济影响的担忧之间权衡。

 

技术面来看，如下方月图所示，ASX200再次交投探向持续11年看涨趋势通道顶部。对于那些在1月低吸的交易员，我们会考虑减持多仓（特别是如果当前涨势延伸至趋势通道顶部7200/7300区域），并等待汇价回到6900再重建多仓。

ASX200 celebrates Valentine’s one day early

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年2月14日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

相关主题： Australia 200 中国

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

亚洲市场开盘报告：科技股领跌美股；黄金收复1900 - 嘉盛官网
Matt Simpson
四月 27, 2022 06:45 上午
    亚洲市场开盘报告：美元指数创下25个高点；金价跌破1900 - 嘉盛官网
    Matt Simpson
    四月 26, 2022 05:26 上午
      ASX200指数在澳联邦预算案揭晓前走高- 嘉盛集团官网
      四月 22, 2022 03:11 上午
        亚洲市场开盘报告：加拿大CPI达到惊人的高度，提高了加息75-100个基点的可能性- 嘉盛官网
        Matt Simpson
        四月 21, 2022 02:59 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。