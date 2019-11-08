ASX200指数：做多与做空| XJO, NAN, NCM, BOQ, GNC

ASX200本周收官乏善可陈，潜在头肩顶部成为焦点。我们也将标记一些正在监控其突破的产品。

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2019/11/8 12:01:00
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ASX200本周收官乏善可陈，潜在头肩顶部成为焦点。我们也将标记一些正在监控其突破的产品。

澳大利亚200 CFD/DFT：该指数都未能成功考验6800点，更别说突破了。而其走势背景为全球股市屡创新高，中美贸易协议似乎重回正轨。

价格走势已于50天均线上方获撑，但仍不愿再度考验6775.6阻力，这点应令多头感到担忧。此外，一个潜在头肩顶部或正在成形，若落实，预测看跌目标位于6500附近。



  • 若多头认为指数将最终上破6775.6，他们可能会于50天均线上方逢低买入。否则，他们或将等待该关键水平下破。
  • 空头可等待颈线下破以确认头肩顶部，然后目光看向6500附近低点。


Nanosonic CFD/DFT: 作为今年迄今最强劲板块（医疗保健）的成员，其迄今上涨逾140%，我们正等待上破。价格走势于50天和20天eMA均线附近上下波动，自8月底跳空高开以来，一系列高点抬高已转为阻力。虽然形似杯柄形态，但也可能转为一个上升三角形。

  • 多头可等待上破7.16以确认看涨持续形态。
  • 或者，看涨的波段交易员可等待价格在守住月图支点（662附近）前提下上破。
  • 由于当前交投于纪录高位，可设置开放的上行目标。
  • 若下破6.47，搁置看涨。


Newcrest Mining CFD/DFT: 我们上周五对此公司进行了标记，并表示“如对黄金的欲望消退，值得考虑交投Newcrest”。好吧，黄金未能突破关键阻力后转跌，黄金矿商公司股价走势一致。

其反弹未能进入阻力区，但在32.64有一个明显的波段高点。20天移动均线低于50天均线，两条均线都在走低，价格已下破关键支撑及200天均线。

  • 日图趋势在32.64下方仍然看跌，不过30.60 - -31.00附近阻力区或可帮助空头进行更为严密的风险管理。对于更为保守的波段交易而言，还可以考虑31.50附近的波段高点。
  • 如价格仍低于选择的阻力区，多头或看向27.29-27.58附近跳空缺口。


昆士兰银行CFD: 这里需要后退一步来观察，因为当前走势为2017年以来较长线看跌趋势的一部分。很明显，8.70-8.80区域有一场鏖战，不过看起来这次多头处于劣势。在9.23波段高点后大幅跳空低开，大量抛盘取而代之。当然，它目前仍守住关键支撑，但鉴于引领价格的看跌势头强劲，它最多会在转跌前实现小幅反弹。

  • 只要9.23仍为封顶阻力，倾向下破，不过首先可能会有小幅反弹。
  • 逆势多头或等待于月图S1水平做多，目标可能会落在跳空缺口当中。
  • 若自当前低点反弹，空头可能会入场推低。
  • 看跌目标 $8.00附近。


Graincorp CFD: 这里也需要后退一步来观察。只是这一次，我们要切入周图，来看看 7.17-7.22区域（不过，该区域2011年以来一直守住支撑）支撑有多强劲。

鉴于该关键支撑水平过去超过35%的时间中都引发了反弹，空头可能先要下破该处。但若该水平失守，将构筑关键事件。

  • 周图支撑上方已形成看涨K线。多头或于日图做多，止点相对远/头寸相对小，预期支撑守住，若像过去一样展开反弹，寻求增持多仓。
  • 空头将寻求于关键支撑下破时做空，或再等待，看看此处下破后是否成为封顶阻力。



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