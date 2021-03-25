亚洲开盘：初请失业金人数下行，第四季度GDP上修，美元走高









亚洲股指期货：

澳大利亚ASX 200指数期货下跌20点(-0.44%)，现预计现货市场开于6770.60点

日本日经225指数期货上涨290点(+1.01%)，现预计现货市场开于29019.88点

香港恒生指数期货上涨104点(+0.37%)，现预计现货市场开于28003.61点

英国和欧洲：

英国富时100指数期货下跌3点(-0.05%)

欧洲斯托克50指数期货上涨26点(+0.69%)

德国DAX指数期货上涨92点(+0.63%)

美国周四收盘：

道琼斯工业指数上涨199.42点(+0.62%)，收于32619.48点

标普500指数上涨20.38点(+0.53%)，收于3909.52点

纳斯达克100指数下跌18.37点(-0.14%)，收于12780.51点

股指：

美国初请失业金人数降至一年低点68.4万，报于疫情爆发以来最低水平。加之第四季度GDP自4.1%上修至4.3%，且PMI数据(未来经济增长预测指标)走强，美国经济数据这周表现相当不错。尽管如此，市场对拜登政府提高企业税的可能性担忧升温。在任何预期增税措施付诸实施之前，股市承压，因此我们将密切留意将于适当时候增税的暗示。

标普500指数于其50日指数均线获撑。若守住3856上方，我们应考虑其上涨潜力，股指或重拾长线看涨趋势。

罗素2000指数回撤至50日指数均线。正如昨天在分析视频中提到的，只要价格受制其下，股指或面临进一步下跌。当然，若标普500指数走高，罗素或随之上扬。

斯托克50指数和DAX指数走势类似标普500，鉴于两者自近期高点的回调幅度非常狭窄，日线图10日指数均线附近看涨pinbar和锤子线都更为支持股指看涨。重点关注这两个指数的冲高潜力……

外汇：美元上穿200日指数均线

美元指数(DXY) 10个月来首次收于200日指数均线之上。技术面角度来看，我们曾预计这个水平上会有一场鏖战，但事实是：指数于其上方稳固收盘。下个阻力位现看向93.20。

欧元/美元迅速跌破1.1800，并探向去年11月以来最低水平。

英镑/美元形成看涨内包线，支持汇价小幅反弹至1.3760，如有机会，空头可能考虑于此做空。

澳元/美元守在0.7557支撑位上方，并于日线图构筑犹疑K线(长腿十字线)。虽然核心看法是澳元会走低，但隔夜澳元/美元的抗跌能力暗示澳元在重拾看跌走势前可能展开区间横盘或回调。纽元/美元情况类似，鉴于今天澳新两国都无重要经济数据待发，交投或相当安静。

澳元/瑞郎隔夜企稳支撑位0.7088上方。这并不一定是件坏事。汇价正在支撑上方整固，在启动新一轮方向性走势前为市场提供了喘息空间。若跌破支撑位，由于0.7000前无明显支撑位，汇价或看向0.7000。

欧元/澳元周三在其50日指数均线处遇阻，然后隔夜于日线图构筑看跌吞没K线。鉴于短线看跌，下个支撑位落在1.5560/73附近。

澳元/加元于200日指数均线遇阻

周三日线图收于200日指数均线之下，然后周四的小幅反弹(看涨内包线)于该均线遇阻。价格现正在近期低点附近看跌旗形横盘整理，并处于清晰的下行趋势中。考虑到200日指数均线作为阻力封顶，建立方向性看法和确立失效水平要相对容易。

若下破旗形(或更保守，下破近期低点)则暗示看跌继续

下个看跌目标在12月低点略上方。

若明确升穿0.9600，看跌落空。

阻力附近或有些动荡。比如，若拿下0.9600，形成看跌反转K线，我们将仍对下破可能性保持兴趣。

大宗商品：油价继续震荡

油价今天继续震荡，与前几天的走势相反，西德州中质油(WTI)和布伦特原油跌幅超过4%。由于方向变幻莫测，这种情况下要基于日线图建仓非常棘手。因此，我们的观点与昨天相同；如果真要交易的话，或许最好在日内时间框架内交易，不过交易员要保持警觉，不要太过执着于当天的方向性判断。

现货黄金(XAU/USD)形成看跌外包线，大概日波动区间一半位置，长上影线。但虽然空头主导整个时段，却未能推动价格下破1718.40支撑位，这也是一个看跌势能减弱信号。这就是为什么我们自短线看跌转为场外观望的原因；价格走势震荡，很难推低，可能会受与我们核心看涨观点一致的大幅推高影响。

铜价重回4美元之下，并下破两周区间。虽然我们的核心观点为铜价保持看涨趋势，但现在动能指向下行，或带动价格重回10月低点以来看涨趋势线。

接下来的经济日历 (美国东部时间)





