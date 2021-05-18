亚洲市场开盘：美伊核协议预期令油价承压

若报道可信，今天或将发布“重大声明”确认双方重拾2015年核协议。

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2021/5/19 3:55:00
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亚洲股指期货:

  • 澳大利亚ASX 200指数期货下跌79点(-1.12%)，现货市场目前预计开于6987.00点
  • 日本日经225指数期货下跌370点(-1.3%)，现货市场目前预计开于28036.84点
  • 香港恒生指数期货下跌36点(-0.13%)，现货市场目前预计开于28557.81点

英国和欧洲:

  • 英国富时100指数上涨1.39点(+0.02%)，报收7034.24点
  • 欧洲斯托克50指数下跌1.5点(0.04%)，报收4,005.34点
  • 德国DAX指数下跌10.04点(-0.07%)，报收15386.58点
  • 法国CAC 40指数下跌13.68点(-0.22%)，报收6353.67点

美国周二收盘情况

  • 道琼斯工业指数下跌267.13点(-0.78%)，报收34060.66点
  • 标普500指数下跌35.46点(-0.86%)，报收4127.83点
  • 纳斯达克100指数下跌95.23点(-0.72%)，报收13217.68点

大宗商品:“重大”消息令油价承压

相关报道尚未得到证实，但波斯BBC新闻频道称，美国和伊朗可能会在今天宣布一项围绕2015年核协议重启的“重大”声明。不过，报道引用一名俄罗斯大使作为其消息来源，因此，若报道落空，油价可能展开大幅反弹。

支撑增加的威胁导致西德州中质油期货下跌1.2%并在日线图构筑一条看跌外包线。布伦特期货一开始下跌2.9%,然后反弹，最终当天收于70美元阻力下方，下跌0.7%。

正如猜测的那样，黄金测试1875阻力后遇阻。当前水平可能出现获利了结/回撤，因此，我们等待1844-1850附近支撑建立后再行突破（假设不会一开始就突破上扬）。1808上方保持看涨。

白银向看多阵营发出了一个意外信号，在突破水平28.32下方构筑一条看跌pinbar。现在看来，出现修正阶段的可能性更大。

股指连续第二天下跌

美国股市连续第二个交易日下跌，收盘前最后20分钟抛售加剧。标普500指数领跌大盘，11个板块中有9个板块收低(能源股跌幅最大)。股指收于10日和20日均线之下，形成一条为期三天的看跌反转K线(黄昏星反转)，下破周日低点则形态得到确认。道指(-0.78%)和纳指(-0.72%)双双出现类似形态。罗素2000指数下跌1.26%，而罗素200指数仅微跌0.12%。

ASX 200指数继续收复上周三天跌势，但其反弹速度不足以引发新一轮推低担忧。小时线图正在构筑潜在上升/看跌楔形，因此，若动能转跌，初始目标看向6966低点，若失守，聚焦6900/05。

ASX 200指数市场内部数据：


ASX 200指数2021年5月18日: 7066 (0.60%),

  • 能源板块(1.63%)表现最强，房地产板块(-0.58%)表现最差
  • 11个板块中有4个跑赢大盘
  • 11个板块中4个收低
  • 11个板块中8个收高
  • 93只(77.50%)股票上涨，95只(79.17%)股票下跌
  • 5只创52周新高，4只创52周新低

涨幅居前

  • + 11.46%   -  (NXL.AX) 
  • + 7.91%   -  (PLS.AX) 
  • + 6.41%   -  (OZL.AX) 

跌幅居前

  • -9.02%   -  St Barbara Ltd  (SBM.AX) 
  • -6.38%   -  Monadelphous Group Ltd  (MND.AX) 
  • -4.51%   -  James Hardie Industries PLC  (JHX.AX) 

外汇：美元逼近今年迄今低点

欧元和瑞郎是隔夜最强主要货币，而加元(因油价下跌)和美元(因美联储鸽派言论)表现最弱。欧元/美元涨幅最大，1月来首次收于1.2200之上，美元/瑞郎下破我们初始看跌目标0.8982-0.9000区域。

美元指数(DXY)自1月5日以来首次收于90.0下方，仅略高于2月低点89.38。失守该区间将聚焦年初迄今低点89.20，但应该注意到，自从2014年下破88-89区域以来，指数一直很难穿透区域。因此，未来一周/数周，我们可能看到美元指数逼近拐点。

英央行行长贝利表示，他还没有看到投入价格压力传递到消费者价格的有力证据。英镑/美元目前为本月迄今表现最强主要货币对，涨幅2.7%，攻入今年2月以来最高水平。

澳元隔夜涨跌互现，澳元兑部分货币仍处于波动的保持形态内部。澳元/纽元在突破其看涨趋势线后，于1.0714-1.0800之间震荡，但一旦下穿1.0714，则表明新一轮下跌已然启动。澳元/瑞郎正考虑跌破0.6981支撑位。澳元/加元仍处在0.9431高位之下，因此继续倾向于货币对将探向0.9300/25支撑区域。

欧元/澳元即将展开突破？

1.5690阻力下方已构筑一系列低点抬高，看涨动能近期有所加强，支撑抬高至1.5594。随着买需和价格一道上涨，我们现正留意货币对升穿1.5690的可能情境，若落实，多头焦点看向1.5800/1.5900和1.5947。反之，若汇价于阻力附近构筑又一条反转K线，然后下破1.5594，则暗示空头已夺回控制权，动能或将价格带回区间内部。

经济数据日程 (美国东部时间)


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