亚洲市场开盘报告：美元继续下跌；英镑上涨，等待数据发布





亚洲股指期货：

澳大利亚ASX200指数上涨0.03%，收在7,065.60

日本的日经225指数期货下跌380点，跌幅1.28%；现货市场开盘有望报在29,305.37

香港恒指期货下跌158点，跌幅0.54%；现货市场开盘有望报在28,948.15

英国与欧洲市场：

英国FTSE100指数期货跌19点，跌幅0.27%

Euro STOXX 50指数期货跌11点，跌幅0.28%

德国DAX期货目前跌76点，跌幅0.49%

美国市场周一收盘情况：

道指跌123.04点，跌幅0.36%，收报34,077.63

标普500指数跌22.21点，跌幅0.54%，收报4,163.26

纳斯达克100指数跌134.237点，跌幅0.96%，收报13,907.67

股指：华尔街高点回调

虽然财报整体上强于预期，华尔街还是从历史高点回撤，走出一个月中最差的一个时段。消费休闲与信息技术为最弱板块，而房地产板块最强。有报道称，两名乘客在使用无人驾驶技术驾驶车辆时死亡。特斯拉股价随后下挫3.4%。

ASX200指数昨天实际上走平，早盘涨幅于稍晚回吐。油价昨天打压能源股，而新西兰与澳大利亚正式开启了旅行气泡计划，带动旅游股反弹。

ASX200指数日图收出看跌pinbar，表明多头在我们的7100目标下方不远处力竭。这警示短期可能回撤，但守住6957.40低点继续看涨。

了解如何交易股指

外汇市场：美元继续走低

殖利率下跌、美联储重申其预期通胀属于暂时现象，这两个因素本周反复拖累美元，致其继续回吐3月斩获的涨幅。从3月31日触顶以来，美元指数下滑2.6%。

美元指数下跌0.54%，有效下破我们的第一目标91.30/40低点，走出近两周跌幅最大的一个时段。

美元/瑞郎下破0.9183支撑位，跌至7周低点；美元/日元收于3月低点下方，也跌至7周低点。

澳元/美元在最初下跌后反弹，收出一根看涨外包K线，其低点就在77上方不远处。所以，守住此关键支撑位我们继续看涨，后市或反击0.7800/50高点。









请注意，50与100天指数移动均线已经相汇，昨天和上周五的高点都在两者之下。价格现在处于关键支撑位下方，如果将其作为阻力位而无力逾越，对空头来说是入场的理想区域。突破趋势线支撑后的测量目标在89.68低点以来趋势线的底部，但90.00作为整数位具有重要意义，所以可能也构成目标。

受制于91.82趋势（即偏向）继续看跌，但我们更希望价格保持在91.30/40阻力区域下方。

90.63/80可能构成支撑区域，因此也可能是期间目标。

下破90.63/80支撑位，下看90.00。

昨天最强的主要货币是英镑，其兑美元和加元分别上涨1.1%和1.3%（英镑/加元斩获的涨幅最大）。考虑到英国正在重启经济活动，关于未来一周乃至数月数据改善的期待正在升温。而今天的就业报告与财报开启了英国充斥着数据的繁忙一周，其中包括通胀报告、PMI与英国央行成员讲话。

了解如何交易外汇

大宗商品：钯金大放异彩

钯金是最强的金属，站上2800，摸至历史高点，也触达我们测量的横盘区间突破后的第一目标2840。

美元下跌，但黄金未能守住早前涨幅，而是下跌0.36%，也在其200天指数移动均线处遇阻。考虑到该位在技术面的重要性，以及该位处出现了由两根K线组成的反转形态，我们怀疑金价在试图站上1800之前眼下可能先展开回调。

白银同样难以守住上周的上涨动能，下跌0.56%但在其50天指数移动均线上方企稳。考虑到50与20天指数移动均线分别落在25.66和25.47，我们猜测这个支撑带暂时可以撑起价格。

继上周三站上关键阻力位后，油价继续在上周高点附近窄幅交投。西得州原油上涨0.4%，报在63.38；布伦特原油上涨0.5%，收在67.11。

后市展望(AEST时间)

关于今天所有将要发布的事件，请阅览我们的经济日历。单击此处，关注我们的最新市场消息与分析。

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan