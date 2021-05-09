亚洲市场开盘报告：美元触及10周低点





亚洲股指期货：

澳大利亚ASX200指数期货下跌4点，跌幅0.06%；目前看现货市场开盘可能报在7,076.80

日本日经225指数期货上涨20点，跌幅0.07%；目前看现货市场开盘可能报在29,377.82

香港恒指期货上涨127点，涨幅0.45%；目前看现货市场开盘可能报在28,737.65

英国和欧洲市场：

英国FTSE100指数上涨53.54点，涨幅0.76%，收报7,129.71

欧洲Euro STOXX 50指数上涨34.81点，涨幅0.87%，收于4,034.25

德国DAX指数涨202.91点，涨幅1.34%，收于15,399.65

法国CAC40指数涨28.42点，涨幅0.45%，收报6,385.51

美国市场上周五收盘情况：

道指上涨229.26点，涨幅0.66%，收报34,777.76

标普500指数涨30.98点，跌幅0.74%，收报4,232.60

纳斯达克100指数涨105.896点，涨幅0.78%，收报13,719.63

欧洲股市和英国股市上周收盘表现不错。FTSE强劲收盘，报在2020年2月以来最高点，周图K线形成看涨外包形态。CAC与STOXX 50都收在历史高点，也构筑看涨外包K线。与此同时，DAX在其10周指数移动均线处企稳并形成看涨锤子K线/看涨外包K线，收盘逼近15400，但依然低于两周前创下的历史高点。

华尔街涨跌互见，标普500指数与道指收在历史高点，Russel 2000当周收平但连续第五周在10周指数移动均线上方企稳，而纳斯达克100指数收在四周低点，但仍高于其10周指数移动均线。

ASX200指数正在努力站上7100。鉴于该指数5月通常走弱并且多头未能完全战胜空头，我们警惕其在未来一周或数周调头向下的潜力。但价格在这些高点处形成了诸多重叠的K线，要找到做空的入场点也不容易。话虽如此，如果日图收于6993下方，我们将视其为筑顶信号，如果日图收上7100，视其为上涨趋势依然有空间的信号。

ASX 200指数的内部情况：





ASX200指数2021年5月7日收于7080.8，涨幅0.27%

板块方面，材料最强，上涨1.13%，而信息技术最弱，下跌2.34%

11个板块中有6个跑赢大盘

11个板块中有8个收高

1只个股创下52周新高，0只个股创下52周新低

68.5%的个股收上其200天均线

61%的个股收上其50天均线

45%的个股收上其20天均线

涨幅居前的个股

涨 7.42% - Webjet Ltd (WEB.AX)

涨7.26% - Flight Centre Travel Group Ltd (FLT.AX)

涨6.31% - Corporate Travel Management Ltd (CTD.AX)

跌幅居前的个股:

跌7.77% - Pro Medicus Ltd (PME.AX)

跌4.97% - Nearmap Ltd (NEA.AX)

跌4.14% - Afterpay Ltd (APT.AX)





外汇市场：美元又经历了可怕的一周

美元指数收于11周低点，上周五在周图上构筑看跌吞噬K线，后市或扩大下行。美元/瑞郎收于2月以来最低点，报在一周低点。欧元/美元触及看涨楔形突破后的目标1.2150，加上实现目标只用了两天时间的事实，后市或扩大上行。美元/日元收于8天低点并形成下降的高点，多头需要守护的下个关键价位是2021年低点以来的上涨趋势线，如果失守，或引发跟风抛盘，下探107.5低点。

加拿大央行缩表以来加元就是多头的“首选”货币。加拿大央行还是发达国家中唯一表露强硬倾向的央行。话虽如此，上周五令人失望的就业报告导致加元部分回吐当周涨幅，在日图上形成反转K线，警示进入修正阶段。

澳元/日元收上84.90阻力位，确认我们在周五亚洲市场开盘报告中强调的上破。澳元/美元收于10周高点并构筑看涨外包K线，澳元/加元周五也收出看涨吞噬K线，搁置了下破12月低点的预期行情。

澳元/纽元在12月趋势线处企稳但缺少站上1.0800的信心，技术面因此来到关键节点。这对于多空双方来说都是好事，因为给出了清晰的交易机会。如果价格下破1.0714低点，则上涨趋势线失效，下看1.064低点（趋势线突破后的目标也在其底部附近，此例中可能是12月低点）。但若日图收上1.0800，可能是多头阵营的一大胜利，后市或上看1.0900。

一周交易员持仓报告

截至周二（2021年5月4日）

加元期货多头持仓为2020年2月以来之最

美元指数期货净多头持仓为3月以来最低

纽元期货多头持仓连续第三周增加，至8周高点

白银与铜期货的净多头持仓分别升至11周和10周高点

大宗商品：黄金继续绽放光芒

在令人失望的非农就业报告发布后黄金于周五触及我们的目标1835。考虑到自从3月末在1676构筑低点以来动能越来越偏向上涨，我们还是认为，历史高点以来的修正低点已就位，新的趋势正在形成当中。下个重要阻力位在修正通道的上轨趋势线1860附近，并且守住1800我们继续看涨。

油价连续第三天回撤，但日图整体结构继续看涨。西得州原油期货上周收在64.90，布伦特原油报在68.28。

后市展望(AEST时间)





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