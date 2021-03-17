亚洲市场开盘：美联储维持低利率的承诺帮助标普500指数创下历史高点

美联储上调成长与通胀预期值的同时承诺维持低利率，华尔街如沐春风。

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2021/3/18 5:04:00
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亚洲股市期货

  • 澳大利亚ASX200指数期货跌14点，跌幅0.21%；现货市场目前有望开在6,781.20
  • 日本的日经225指数期货涨130点，涨幅0.44%；现货市场目前有望开在30,044.33
  • 香港恒指期货涨197点，涨幅0.68%；现货市场目前有望开在29,231.12

英国与欧洲：

  • 英国FTSE100指数期货跌18.5点，跌幅0.27%
  • Euro STOXX 50指数期货涨15点，涨幅0.39%
  • 德国DAX指数期货涨105点，涨幅0.72%

周三美国收盘情况：

  • 道指涨189.42点，涨幅0. 58%，收报33,015.37
  • 标普500指数涨11.41点，涨幅0.29%，收报3,974.12
  • 纳斯达克100指数涨50.102点，涨幅0. 38%，收报13,202.38


FOMC会后股指反弹

美联储上调成长与通胀预测的同时承诺维持低利率到2023年之后，这为股市估值上涨维持了完美的条件。点阵图显示，加息的意愿有所增强（此前有一名成员预期2024年加息），但没有像市场担心/预期的那样早早发生。请单击此处阅读Matt Weller对FOMC3月会议的简述以及Joe Perry对鲍威尔新闻发布会的回顾。

标普500指数收于历史最高点3,974.12。周期性消费股、能源与基础材料板块领涨，只有公用事业、医疗保健与不动产板块绿盘。标普500指数中有313只个股上涨，188只个股下跌，4只持平。

道指同样收于历史高点。道指日图此前打破小型盘整形态，目前守住32,781继续看涨，上档目标不限。

债券殖利率下滑给了纳斯达克100指数摸至2周高点的机会。纳斯达克100指数收报13,202.38，现回到10、20和50天指数均线上方。守住12,997继续看涨，但我们需要其站上13,300来确认趋势延续。

了解如何交易指数

外汇市场：美元下滑

昨天未能反击92，美元指数随后跌至该位下方。美元指数回吐周五低点以来反弹幅度的大部分，现回到10天指数均线下方。值得注意的是，本月高点在10个月指数均线并构成阻力。在短暂跳空突破200个月指数均线后，美元指数目前就在该位上方不远处。

美元兑所有主要货币收低，兑新兴市场货币（墨西哥比索、南非兰特）同样处境艰难。

  • 澳元/美元在今天的就业报告发布（AEDT 11：30）之前呈现上涨势头。在疲弱美元的环境中，就业读数强于预期应可帮助澳元/美元上涨。但在站上0.7237阻力之前我们不敢过于看涨，从当前价位看，多头的风险回报比较低。
  • 纽元/美元昨天形成看涨外包（与看涨吞噬）K线，在0.7153形成重要的波段低点。
  • 欧元/澳元保持下跌趋势且在考验本周低点，日图连续第二天形成看跌pinbar。如果下破昨天低点，下看1.5253低点。

了解如何交易外汇

澳元/日元测试2年高点，等待今天的就业报告

以看涨外包线收在2月高点附近且守住10天指数均线，日图明显仍然处于强上涨趋势中。我们现在期待积极的就业报告推动澳元/日元冲高。


  • 站上85.00表明继续上涨
  • 下破昨天看涨外包K线低点84.12，表明正展开逆势行情。
  • 月图第二个阻力中枢落在87.60，根据不同的交易周期，交易员也可以整数位(86, 87)为中期目标。


大宗商品：西得州原油自高位进一步滑落

周三，在美国原油库存增加、欧洲需求萎缩的双重作用下，西得州原油连续第四个时段下滑。最近几天市场消化了欧洲情势的转变：意大利计划在复活节到来前重新进入封锁；法国因为新冠病毒病例数增加而实施更为严格的封锁管控；德国暂停投放阿斯利康疫苗的同时病例数也在增加；更不要说还有欧盟繁琐的政府采购程序导致接种进程缓慢。

西得州原油接近于下破周二看跌锤子K线但收盘还是回到了65与10天指数均线上方。如果下破65.13，可能预示回调加速。在那之前我们倾向于上破日图小型三角形。布伦特原油看起来也在修正，但时段内小幅上扬且守住10天指数均线。窄幅回撤的行情目前支持反击并站上70。

黄金3月1日以来首度收上1704，为上攻1760阻力奠定基础。白银还是老样子，看似不温不火仿佛遭到了遗忘。钯金在供应关切作用下继续反弹，打破9月以来的区间波动，创下一年高点。

后市展望（AEDT时间）


关于今天所有将要发布的事件，请阅览我们的经济日历。单击此处，关注我们的最新市场消息与分析。

  • 今天亚洲时段的主要事件是新西兰四季度GDP报告。请单击此处阅读Tony Sycamore的前瞻报告：新西兰四季度GDP报告将呈现经济发展分化。
  • 澳大利亚就业报告定于AEDT11：30公布。请单击此处阅读Tony Sycamore的前瞻报告：对澳大利亚就业数据的展望及其对澳元/纽元的影响。
  • 欧洲时段的主要事件是英国央行政策会议。请单击此处阅读Matt Weller的前瞻报告：英国央行前瞻：英国经济面临的最大风险是什么？



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