亚洲市场开盘报告：标普500指数收于历史高点，ASX 200是否跟风？

亚洲股指期货：

澳大利亚ASX200指数期货上涨8点，涨幅0.11%；目前看现货市场开盘可能报在7,482.50

日本日经225指数期货上涨60点，涨幅0. 22%；目前看现货市场开盘可能报在27,701.83

香港恒指期货上涨42点，涨幅0.16%；目前看现货市场开盘可能报在26,236.82

英国和欧洲市场收盘情况：

英国FTSE100指数上涨24点，涨幅0.34%，收报7,105.72

欧洲Euro STOXX 50指数上涨1.33点，涨幅0.03%，收于4,117.95

德国DAX指数下跌13.65点，跌幅0.09%，收于15,555.08

法国CAC40指数上涨47.91点，涨幅0. 72%，收报6,723.81

美国市场周二收盘情况：

道指上涨278.24点，涨幅0.8%，收于35,116.40

标普500指数上涨35.99点，涨幅0.83%，收在4,423.15

纳斯达克100指数上涨97.798点，涨幅0.65%，收报15,061.42

股指：苹果鼎力相助标普500指数

虽然脸书网、特斯拉和奈飞股价缓慢下跌约束了纳斯达克100指数的上涨而医疗健康股与苹果股票帮助标普500指数收于历史新高，但美国三大股指隔夜收盘悉数上涨。

标普500指数在20天指数移动均线企稳后反弹，收盘创下历史高点并形成看涨外包K线（虽然收盘价低于盘中高点4429.97)。如果站于其上，可以假设涨势延续。部分欧洲股指同样强劲收高，其中STOXX 600 和 CAC延续创记录收盘行情。期货市场目前指向亚洲市场高开，即使中国股市目前继续承压，近期表现明显落后。

ASX200指数自周一创下的历史高点回落，呈现修正形式。该股指在7447.90的前历史高点上方不远处企稳，暗示该位可能是今天时段早盘的中枢位。话虽如此，现货市场有望高开于7482附近，所以低点或已就位。因此，市场期待站上7506.3的短期看涨结构。而如果着眼于更大的时间框架，我们希望看到守住7368.90 – 7400区域支撑来佐证我们的看涨观点。

ASX 200指数的内部情况：





ASX200指数2021年8月3日收于7474.5，跌幅0.23%

板块方面，信息技术最强，上涨4.38%，而材料最弱，上涨0. 85%

11个板块7个板块收低

82只个股（占比41.00%）上涨，103只个股（占比51.50%）下跌

71%的个股收上其200天均线

70.5%的个股收上其50天均线

63%的个股收上其20天均线

涨幅居前的个股：

+ 11.4% - Afterpay Ltd (APT.AX)

+ 7.46% - Zip Co Ltd (Z1P.AX)

+ 6.84% - Chalice Mining Ltd (CHN.AX)

跌幅居前的个股:

-11.2% - Pointsbet Holdings Ltd (PBH.AX)

-5.36% - Whitehaven Coal Ltd (WHC.AX)

-3.55% - Perseus Mining Ltd (PRU.AX)

外汇市场：澳新货币领涨







澳洲联储昨天决定缩表，所以虽然澳大利亚的封锁时间延长并且新冠病例增加，纽元和澳元还是成为隔夜最强主要货币。很多市场人士本来预期澳洲联储将缩表决定延后甚或扩大量化宽松规模或将量化宽松的时间延长，所以昨天的决定出乎意料，猝不及防之下空头回补头寸。而因为新西兰联储比澳洲联储的立场还要强硬，纽元自然成为做多澳元的首选。

与此同时，加元受油价下跌、PMI读数弱于预期（正是我们昨天阐述的、推动加元/日元走低所需要的完美结果）拖累成为最弱主要货币。制造业PMI因供应瓶颈而跌至5个月低点56.2。

美元又度过一个低波动时段，美元指数在50和200天指数移动均线上方形成新的十字星。在周四ISM服务业报告与周五非农就业报告发布之前，美元指数可能继续形成十字星。

澳元/美元的中枢位仍在0.7413，但要想走出趋势行情，可能需要美元指数打破本周的小区间。

英镑/美元未能测试1.9000，遭遇连续第二个下修时段，但日图上还是收出一根看涨锤子K线并守住上涨通道的下轨趋势线。

欧元/日元跌至9天低点，仅比我们的初始目标129.0附近高出50多点子。请注意200天均线所在的128.95，但若可以攻克该位，空头的下一重点放在128.20附近。

定于08:145 AEST发布的新西兰就业数据是今天亚洲时段的主要经济事件。澳大利亚将随后在11:30 AEST揭晓零售销售。

大宗商品：油价继续下跌

疲弱PMI数据与delta变异病毒点燃对需求的担心，油价因此继续承压。西得州原油先逼近72.0这一逢高沽出区域，随后直线击穿我们的第一目标70.0。油价随后反弹至70.23。与此同时，SPDR energy ETF假突破周一低点后回升。无论如何，受制于上周高点我们继续看跌。

受需求担忧的打击，铜价同样下破4.435支撑位，但设法在时段结束前回到50天均线上方。技术面看，我们怀疑铜价仍处于修正阶段，守住4.466我们继续看涨中线。

黄金跟随美元横盘，或许需要周五的非农就业报告的刺激才能恢复生气，当然在那之前有任何意料之外的事情发生也可能带动金价波动。

后市展望 (AEST时间)





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