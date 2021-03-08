亚洲开盘：纳斯达克领跌美股，美元和殖利率攀升





亚洲股指期货：

澳大利亚ASX 200指数期货上涨48点(+0.71%)，现预计现货市场开于6787.60点

日本日经指数期货上涨60点(+0.21%)，现预计现货市场开于28803.25点

香港恒生指数期货上涨194点(+0.68%)，现预计现货市场开于28734.83点

英国和欧洲股指期货：

英国富时100指数期货上涨75点(+1.13%)

欧洲斯托克50指数期货上涨85点(+2.32%)

德国DAX指数期货上涨440点(+3.16%)

美国周一收盘情况：

道琼斯工业指数上涨306.14点(+0.97%)，收于31802.44点

标普500指数下跌20.59点(-0.54%)，收于3821.35点

纳斯达克100指数下跌369.431点(-2.92%)，收于12299.08点

指数：纳斯达克空头主导

科技板块隔夜领跌美股，在殖利率攀升的背景下大挫逾2%。纳斯达克100指数中74只股票下跌，28只上涨，无一收平。在美国参议院通过1.9万亿美元抗疫财政刺激方案后，殖利率的走强继续令科技股承压。

虽然标普500指数和罗素2000指数受创程度不及纳指，但仍于日线图构筑看跌锤子线，收于10天和20天指数均线下方。与此同时，DAX指数收于创纪录高位，CAC指数同样创下2020年2月以来最高收盘水平。

GameStop (GME)股价继上周狂飙35%之后，周一再度斩获53%涨幅，零售业ETF -SPDR (XRT)应声推高5.7%。GameStop为该ETF持仓量最大的股票。

外汇：美元多头挤压美元空头

美元成为隔夜走势最强的货币，兑主要和次要货币悉数冲高。兑土耳其里拉(USD/TRY)上涨2.9%，攻入3个月来最高点，兑南非兰特(USD/ZAR)上涨逾1%，达到8周以来最高点。兑墨西哥比索(USD/MXN)/)扩大早前涨幅，站上18周高点，但盘中稍晚回落，现交投上涨0.6%。

美元/离岸人民币已升至3个月高点，这与我们在昨天《亚洲开盘》报告中的看涨观点一致。昨天低点上方保持看涨，初始目标落在6.6100 - 6.6277阻力位。

德国1月工业生产下跌2.5%，远逊于预期的0.2%增幅，欧元承压。欧元/美元探入新低，并跌破1.1900关口。尽管趋势仍指向下行，交易员要注意1.1830附近200天指数均线构筑潜在支撑。请参阅Joe Perry文章：《本周重点货币对：欧元/美元》。

英镑兑欧元、日元、纽元和澳元走强。英央行行长安德鲁•贝利在昨晚发表讲话时警告称，可能需要比正常情况下更多的证据来确认即将到来的通胀是持续性还是暂时性的。不过，就像市场已明显计入的情境，无论较高水平通胀能不能保持，行长都认为将于短期内看到通胀上升。

欧元/英镑果断下破支撑位0.8596，跌至8天低点。考虑到日线图现有看跌趋势以及0.8537可能构筑弱势低点，我们认为该支撑失守的可能性很大。

澳元和纽元仍对美元强势反应敏感，澳元/美元和纽元/美元双双转跌，探向周五低点。过去两个交易日中，澳元/美元两度重回0.7700阻力上方的尝试都以失败告终，若下破0.7624(周五低点)，空头将聚焦0.7560附近100天指数均线和波段低点。纽元/美元已于50天指数均线和0.7200关口遇阻，若失守0.7096，则创今年最低水平。

澳元/纽元：弱者之战

由于澳元和纽元都面临美元压力，这对货币并非我们通常的讨论重点。但由于澳元/纽元已于最近几个月提供了很棒的波段交易机会，我们现正密切关注这对大洋洲货币的下个潜在拐点。

日线图可以看到，过去一周间构筑了一系列看跌锤子线和pinbar。并且，这些技术面形态于1月和2月高点清晰可见。此外，各波段低点都落在前一低点下方，显示1.0795附近存在大量支撑。

若跌破1.0716，则表明该波段高点已得到确认，空头聚焦1.0640低点。

若日收盘价位高于61.8%(或锤子线高点)，看跌落空。

若未确认收于支撑下方（弱势收盘），则没那么支持下破情境。理想情况下，我们希望看到和前波段高点突破类似的大型看跌k线。

大宗商品：金价承压下挫

我们原以为金价坚守1700美元的时间还能更长一些。隔夜，空头完全主导黄金价格，将这个现在没那么贵的贵金属推低至1680美元价位并构筑外包线。鉴于价格稳收于关键阻力下方，同时并无见底迹象，阻力最小路径似乎指向进一步下行，且很可能倾向日内看跌。

银价在25美元上方略微企稳，不过，长上影线在10天指数均线下方遇阻。问题随之而来，银价现在会跟随金价走低吗?

西德州中质油(WTI)和布伦特原油价格自隔夜高点下跌逾2%。随着WTI收盘重回65.65 - 66.60(2020年1月高点和2019年4月高点)之间关键支撑位下方，或发出修正启动信号，不过回调幅度可能很小。





澳洲联储主席洛威博士将在《澳大利亚金融评论》举办的商业峰会上发表讲话。

日本GDP数据为修正值(终值)，因此除非较前值有明显修正，否则，我们预计不会引发市场重大走势。



