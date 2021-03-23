亚洲开盘：新冠病例激增令市场情绪承压

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2021/3/24 5:01:00
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亚洲股指期货：

  • 澳大利亚ASX 200指数期货下跌20点(-0.15%)，现预计现货市场开于6725.40点
  • 日本日经225指数期货下跌180点(-0.62%)，现预计现货市场开于28815.92点
  • 香港恒指期货下跌49点(-0.17%)，现预计现货市场开于28448.38点

英国和欧洲：

  • 英国富时100指数期货下跌61.5点(-0.92%)
  • 欧洲斯托克50指数期货下跌25点(-0.66%)
  • 德国DAX指数期货下跌48点(-0.33%)

美国周二收盘：

  • 道琼斯工业指数下跌308.5点(-0.94%)，收于32423.15点
  • 标普500指数下跌30.07点(-0.77%)，收于3910.52点
  • 纳斯达克100指数下跌68.724点(-0.53%)，收于13017.79点

指数：小盘股领跌华尔街

随着投资者在拜登新出台3万亿美元支出法案真实成本与新冠疫情卷土重来之间进行权衡，华尔街股市隔夜普遍走低。欧洲部分地区重启封锁状态，全球新冠肺炎病例在六周内自每天新增26万例上升至约50万例，经济的伟大复苏尚未走出困境(拜登1.9万亿美元刺激计划显然已是旧闻)。

小盘股隔夜领跌华尔街股市，罗素2000指数大挫3.5%，创一个月来最大跌幅。我们此前提到该指数可能进一步走高，前提是首先升穿上周五高点。但随着价格跌破支撑汇聚区，构筑与主导看涨趋势背离的更深回调信号，我们的假设很快落空。股指以一条开放的Marabuzo蜡烛线(开于当天高点，形成短下影线的大型K线形态)交投于50日指数均线下方，市场情绪显然不利于小盘股。

道琼斯指数下跌近1%，且13天以来首次收于20日指数均线以下。标普500指数(-0.76%)和纳斯达克100指数(-0.5%)走势相对顽强，均守在10日和20日指数均线上方。

ASX 200即将低开，落在6650-6850区间下部三分之一位置。除非看到这些区域一侧出现明显突破，否则首选区间交投策略。

外汇：纽元波动性最大

如果你想要波动行情，那么纽元和澳元昨天的走势会让你感到满意。纽元/日元迄今跌幅最大，下挫2.5%，日交投区间为10日ATR(10天平均真实波幅)的近3倍。实际上，所有纽元货币对的交投区间都超过了ATR。

昨天领跌亚盘后，澳元和纽元在欧洲和美国时段继续下行。新冠病例激增令风险资产整体承压，这对大洋洲货币首当其冲受到拖累，尤其纽元还因宏观审慎工具(被视为净利淡增长前景)的重新引入进一步受创。

  • 纽元/美元(0.6995)大跌2.2%，创去年3月疫情峰值以来最大单日跌幅。
  • 欧元/纽元反弹逾1.6%，并触及我们目标区间1.6950-1.7000下限。
  • 纽元/加元最终突破其200日指数均线附近横盘密集区域，并触及我们的目标区间0.7853-0.8800上限。
  • 澳元/美元(0.7745)下跌1.6%，目前试探0.7622支撑位。

虽然纽元可能进一步走低，但隔夜的跌幅规模让人很难以足够的风险回报比入市做空。因此，空头可能会考虑极短的持仓时间(时间框架)来尝试继续跟进下行动能。但日线图交易员可能会把目光转向他处，或先等待一段时间的横盘/回撤再行入场。

美元指数(DXY)收于两周高点，创下13天来最看涨的交易日。随着动能试图带动指数进一步上破20日指数均线，多头可能有兴趣于92.03-92.16支撑位上方低吸。

大宗商品：空头推低原油和黄金

需求担忧继续打压原油，随着空头夺回控制权，油价隔夜探入新低。西德州中质原油(WTI)现交投于56.00美元附近5周低点，进一步下挫6.5%，在两周多的时间里，其跌幅已达到约15.7%。布伦特原油价格目前交投于60.55美元附近并逼近4周低点，在7个交易日中下跌13.7%。

另外还要注意，黄金亦探至4日低点，不过相对其他资产的暴跌，黄金波动性有限。1767低点以来看涨势头正在减弱，多头未能上破对称三角形。事实上，看跌外包线确认了一开始的假下破，最终推低。因此，随着市场情绪恶化，亚洲市场即将开盘，我们不排除该贵金属进一步走跌的可能性。


  • 1742.54下方短线继续看跌，下个主要支撑位在1700。
  • 空头可以考虑1742.54下方小幅反弹时入场拉低，中期目标1720。
  • 升穿1742则聚焦1755高点，但在重新考虑日线图看涨建仓之前，我们更愿意先行等待黄金站上1760-1764。

在周一看涨锤子线成形后，钯金构筑一条看跌内包日线。我们在2514突破水平上方仍然看涨，不过空头可能会确认对周一高点的上破，因为这可能意味着看涨动能于上周突破后再度回归。

接下来的经济日历 (美国东部时间)


今天经济日程的主题为PMI初值，澳大利亚、日本、欧元区(及各国)、英国，当然还有美国都将于今天发布这项数据。由于此次出炉的是初值和领先指标，届时或引发市场波动性升温。


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