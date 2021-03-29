亚洲市场开盘报告：基金连锁清算的担心打击市场人气









亚洲股市期货：⦁ 澳大利亚ASX200指数下跌20点，跌幅0.44%；现货市场目前有望开在6,779.50⦁ 日本的日经225指数期货涨250点，涨幅0.86%；现货市场目前有望开在29,634.52⦁ 香港恒指期货涨82点，涨幅0.29%；现货市场目前有望开在28,420.30英国和欧洲市场情况：⦁ 英国FTSE100指数期货涨29.5点，涨幅0.44%⦁ 欧洲Euro STOXX 50指数期货涨32点，涨幅0.84%⦁ 德国DAX指数期货涨126点，涨幅0.85%美国市场周一收盘情况：⦁ 道指涨98.49点，涨幅0.3%，收报33,171.37⦁ 标普500指数跌3.45点，跌幅0.09%，收报3,971.09⦁ 纳斯达克100指数跌13.374点，跌幅0.1%，收报12,965.74股指：华尔街高位摇摆Archegos Capital Management上周五被迫清算头寸，可能导致银行业面临高达数十亿美元的亏损。日本最大的投行Nomura表示，可能面临高达20亿美元的亏损。Credit Suisse表示，旗下一基金未能满足追加保证金要求。Credit Suisse股价随后跌逾14%。上述事件可能影响有限，但部分市场人士确实担心还会爆出其它类似的事件。正如巴菲特说过的一句名言“退潮时才发现谁在裸泳”，部分市场人士正在衡量潮汐已转换（也许这部分人自己就在裸泳）的可能性。不过，日经225指数期货（Nomura为日经成份股）对此视而不见，今天开盘前上涨0.9%。Russell 2,000在10天和20天指数移动均线处遇阻，构筑看跌外包K线。日图高点或已就位的背景下，2066-2085附近的低点可能吸引着看跌波段交易员。标普500指数日内创下小级别历史高点，但最终以犹豫K线形态（Rikshaw man十字星）收盘。而市场内部结构更倾向于下跌：下跌的板块与个股数超过上涨的板块与个股数。时段内最强的是公用事业（上涨1.07%）和非周期性消费板块，最弱的是能源（下跌1.37%）和金融（下跌1.3%）。标普500指数中上涨和下跌个股数分别为206和299。ASX200指数（再度）止步于68502月末以来，澳大利亚ASX200指数一直在6660-6850区间内交投，期间四次试图站上6850都以失败告终，而且每次都形成高位影线后收于高点下方，从而构筑波段高点。所以我们昨天注意到在阻力位形成了阴线和“卖方尾巴”。





⦁ 下破6790的话可视为展开均值回归。⦁ 受制于6860.60继续看跌⦁ 我们对下档目标看法较为宽泛，在6660-6709区间。请注意冲高影线出现在较低目标而收盘价出现在上轨目标附近。外汇市场：美元保持坚挺投资者权衡Archegos Capital追加保证金事件的连锁反应，隔夜美元因此上涨。美元指数构筑看涨吞噬K线并守在200天指数移动均线上方。⦁ 而欧元/美元正探入周四低点，在200天指数移动均线与1.1800整数位下方看起来疲弱，下个重要支撑位在1.1744低点。⦁ 澳元/美元隔夜守住100天指数移动均线并触及3天高点，但又一次形成犹豫K线形态。今天澳大利亚市场没有重要数据，澳元/美元可能再度平淡交投。⦁ 澳元/日元守住长阳线（请看⦁ 昨天亚洲时段⦁ 报告）。如果继续守住83.30，短线还是趋于上涨。⦁ 澳元/纽元难以攻克9月高点1.0936，现已形成三根上影线，其中两根为看跌pinbar。目前我们认为，澳元/纽元有高位回撤的几率，但1.0843可能是值得关注的支撑位。⦁ 纽元/日元有可能在76.98阻力位下方构筑波段高点，所以是值得关注的货币对。3月18日到-24日间，纽元/日元强劲下跌。所以，我们将过去三天的上涨视为修正行情，现在寻求下跌的潜力。请注意，日本今天早上将发布零售销售与就业数据。大宗商品：钯金领跌金属隔夜美元走强与整体去风险导致金属承压下挫，但首当其冲的是钯金：跌逾5%。因为上周五似乎蓄势冲高，我们昨天还对钯抱有很高的期待。但随着三个半月最大跌幅的出现，这些期待迅速化为泡影。钯金形成大型看跌吞噬K线并在数小时内回到2514支撑位，所以我们将退避三舍。但对于金属空头来说，回到2220-2514区间本身也可以是一种机会。黄金最终向下突破其小小的4天区间，跌逾1.5%逼近时段低点，但现在收窄跌幅（下跌1.2%），回到1711附近。白银同样触及2天低点且收于25下方，不过继续守在其200天指数移动均线上方，而且24上方有多个潜在支撑位。考虑到人人都在谈论的“那艘船”终于上浮，油价可以说相当坚挺。我们在昨天的视频中提到价格试图构筑低点，而布伦特原油日图如果没有出现任何大型的阴线，则有站上65的现实基础。目前我们继续保持这样的观点。后市展望 (AEDT时间)

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