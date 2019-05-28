亚洲股市一览 - 因中国汽车股上涨推高

亚洲股市一览 - 因中国汽车股上涨推高

作者： 
2019/5/28 12:41:00
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股市概览[截至28/5/2019 0624 GMT]


  • 除富时新加坡海峡时报指数外，亚洲大多数股市今天亚洲午盘小幅上涨。表现最佳的是中国A50、ASX 200和恒生指数，涨幅落在0.65%至0.45%之间。
  • 中国股市当前反弹主要受汽车类股驱动，后者今天斩获了6%-4%涨幅。广东省政府办公室已制定出优化和提升汽车消费的具体措施。另一方面，阿里巴巴有可能在香港交易所二次上市，香港股市流动性或随之激增。
  • 中国内地和香港股市目前涨势已摆脱今日人民币走软的负面影响。上周末，因中国高层官员口头干预，美元兑离岸人民币应声下跌，但汇率目前已自昨日跌势中反弹。美元兑离岸人民币交投重回5月27日6.9157高点上方。此外，技术分析角度来看，主要股指仍面临再次下跌的风险（参见最新每周技术面展望报告）。
  • 今天欧洲和英国经济日程清淡。欧洲股指CFD期货小幅上涨，英国股市今日开盘。德国DAX和富时100指数CFD期货双双上涨0.20%

宏观经济数据日程


*数据来自 Refinitiv。股指名称或并不反映可交易金融工具，并非每一地区都能提供所有市场交易。





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