亚洲股市一览 - 恒指受创下跌

亚洲股市已经开始展开回落，而昨天（6月11日）美国基准股指也再度收低。

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2019/6/12 13:21:00
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股市概览[截至12/6/2019 0635 GMT]


  • 亚洲股市已经开始展开回落，而昨天（6月11日）美国基准股指也再度收低。标普500指数上破中级阻力2900再次受挫，回吐开盘跳空涨幅（创下日内高点2910），于2885收低。因此，标普500指数近期价格走势加剧了中期上升趋势内部小幅回调在即的风险。
  • 亚洲中盘阶段表现最差的是香港恒生指数，该指数遭遇近2%跌幅，回吐昨天因中国财政刺激计划斩获的全部涨幅。请参阅我们对香港股市的最新分析文章。
  • 富时100指数和德国DAX CFD指数期货在昨天（6月11日）欧盘收低后继续下行，分别下跌0.48%和0.40%。
  • 欧央行行长德拉吉将于8时15分发表讲话，接下来，12时30分将揭晓关键的美国5月CPI数据（均为格林威治时间）。

宏观经济数据日程



  

*数据来自 Refinitiv。股指名称或并不反映可交易金融工具，并非每一地区都能提供所有市场交易。





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