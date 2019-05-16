亚洲股市一览 - 中期下行趋势依旧完好，市场立场谨慎

股市概览[截至16/5/2019 0540 GMT]
- 鉴于E-迷你标普500指数期货较昨日美盘高点2860下跌0.7%，探入当前日内低点2840，亚洲股市今天立场谨慎。美国总统特朗普将欧盟汽车关税推迟6个月的提议巩固了昨天美国股市一开始的“风险基调反弹”势头，但该势头目前似乎已偃旗息鼓。
- 表现最差的是韩国和日本股市，韩国 Kospi 200和日经225指数分别下跌1.41%和0.75%。5月15日星期三，美国总统特朗普签署了一项可能限制中国电信公司华为和中兴产品在美销售的行政命令。
- 欧洲股指CFD期货也逐步走低，富时100指数和德国DAX指数分别下跌0.14%和0.56%。
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*数据来自 Refinitiv。股指名称或并不反映可交易金融工具，并非每一地区都能提供所有市场交易。
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