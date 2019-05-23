亚洲股市一览 - 面对悲观现实

Stock market snapshot as of [23/5/2019 0633 GMT]
- 亚洲股市已开始面对残酷现实：当前中美贸易紧张关系短到中期可能继续存在，尽管隔夜积极新闻流强调，美国财长努钦演讲中表示，特朗普和习近平可能在6月底G20峰会期间举行会晤。
- 经过5月20日（周一）以来3天的反弹/盘整，今天亚洲中盘时段，所有亚洲主要基准股指悉数走跌。此外，美元兑离岸人民币继续于关键短线支撑6.9160上方小幅上扬，并有望再度考验5月20日以来小型区间阻力6.9490。美元/离岸人民币进一步走高往往会支持股市避险前景。
- 欧洲股指CFD期货同样交投下行，富时100和德国DAX分别遭遇0.57%和0.70%跌幅。
重点公司新闻（英国）
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BMO:市场开盘前 宏观经济数据日程
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*数据来自 Refinitiv。股指名称或并不反映可交易金融工具，并非每一地区都能提供所有市场交易。
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