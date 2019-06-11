亚洲股市一览 - 中国财政刺激政策推高亚洲股市

股市概览[截至11/6/2019 0600 GMT]





尽管美国基准股指昨天（6月10日）收低，亚洲股市今天中盘继续高歌猛进。标普500指数昨天收于时段低点2885附近，早前挑战中级阻力2900后回落。

中国基础设施项目财政政策最新逆转是引发亚洲股市乐观情绪的主要催化剂。中央政府放宽了地方政府基础设施项目的融资限制，地方政府可发行专项债券为基础设施项目融资。截至目前，中国A50及其相关代表股指-ASX 200和恒指表现最佳，分别上涨1.94%、1.53%和0.74%。此外，中国A50指数持续冲高，有望斩获自2019年5月14日以来最大单日涨幅。

香港恒生指数现正上破关键技术水平27600，若日图收于27600上方，说明中期（一到三周）有望进一步走高。请参阅我们最新的《每周技术展望报告》。

在昨天的媒体见面会上，美国总统特朗普威胁称，如习近平主席不在即将于2019年6月28日至29日在日本举行的G20峰会上与他会晤，美国将再次提高对华关税。

富时100指数和德国DAX CFD指数期货分别小幅上涨0.13%和0.26%。

稍后待发英国关键经济数据为0830 GMT的5月就业报告。

宏观经济数据日程





*数据来自 Refinitiv。股指名称或并不反映可交易金融工具，并非每一地区都能提供所有市场交易。











