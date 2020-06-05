市场走高，等待非农就业报告





由于冒险情绪暂停脚步，华尔街前一时段加入欧洲股市下跌的阵营并收低。在上半周飚升与周四短暂的下跌之后，尽管非农就业报告逼近，交易员再度呈现冒险并推高股市的意愿。由于政府与央行刺激加上围绕着经济活动重启的乐观情绪继续掩盖糟糕的数据，欧洲股市与美国股指期货正指向高开。经济数据展示了新冠疫情危机对全球各国经济造成的严重破坏。德国工厂订单骤降欧洲央行昨天加大刺激力度，将紧急债券购买计划的规模增加6000亿欧元，这个幅度大于市场之前的预期。但欧洲央行的举措得到央行成员的严峻预测与今天的德国工厂订单数据的支持。数据显示，4月德国工厂订单月率骤降25.8%，降幅高于19.7%的预测值。欧元的走势真实地反映了市场对最近糟糕数据的看法。欧元对这些数字不屑一顾，兑走弱的美元保持在高位，而DAX则几乎不予理会，开盘仍有望上涨1%。失业人数料达到800万人现在的焦点将转向美国非农就业报告。预期值为5月失业人数达到800万人，明显好于4月的2500万人。这可能将失业率自14.7%的前值推高到19.5%。鉴于非农就业报告强有力的领先指标ADP私营企业就业报告明显好于预期，今天的官方数据有很大的可能意外好于预期。随着更多低收入工人失业，薪资据预测继续倾向于上涨。如果上述数据不如预期糟糕，或许暗示低迷程度低于最初预期，从而给市场注入强心剂。即使数字差于预期，市场也很有可能置之不理。过去10周，我们曾无数次看到市场摆脱黯淡数据的影响。谈谈原油油价连续四个时段上扬，交易员等待OPEC+会议（最快可能在本周末召开）。西得州原油本周已经反弹5.9%，这已经是连续第六周在减产与燃油需求回暖信号提振下走高。由于投资者等待（可能于本周六揭晓的）关于OPEC+是否延长减产时间的确认，油价上涨的速度已经放慢。即使减产时间延长，是否履行也总是个问题。FTSE 图表