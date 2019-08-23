亚马逊股价可能向下突破持续三周的区间形态

亚马逊（Amazon.com Inc）
亚马逊（Amazon.com Inc）
关键价位（1-3周）
中级阻力位: 1832.90
枢轴点 (关键阻力位): 1865
支撑位: 1748.80, 1672 & 1590.70
下个阻力位: 2027.00
趋势（1-3周）
受制于关键的中线水平阻力位1865继续看跌，后市可能展开新的下跌浪并回踩近期支撑位1748.80（8月5日低点），然后剑指重要的中线支撑位1672.00。
但若日图收上1865，逆转上述看跌情境并启动逼空上涨，后市回踩主区间阻力位2027。
要素
- 从7月11日高点急跌14.10%后亚马逊股价在8月5日到达低点，后交投于“三角旗区间”形态内。该形态通常被视为“休整性盘整”的延续形态（即后市可能继续下跌）。
- 8月14日以来反弹了5天之后，亚马逊股价昨天美国时段收盘，在“三角旗”区间阻力1832.90下方形成“看跌吞噬”日图K线。这种形态通常暗示情绪从看涨转向看跌，并且一般出现在波段高点处，后市有可能跟着向下反转的价格走势。
- 与大盘（标普500指数）及其所在板块（消费休闲）的相对强弱分析暗示，该股可能继续跟输。
- 重要的中线支撑位在1672，那是6月3日波段低点与斐波纳契回档/扩展群所在。
图表来自eSignal
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