“网购周”销售下滑：亚马逊股价能否守住3500？ - 嘉盛集团官网

美国消费者在“网购星期一”据估计花费了107亿美元，同比下降1.4%。

Matt Weller
作者： 市场研究主管
2021/12/2 14:03:00
Matt Weller
作者： 市场研究主管

上周人们对从感恩节持续到“网购星期一”、为期五天的“网购日”零售销售创下记录寄予厚望，但从初步数据来看可能要失望了。根据Adobe Digital Economy Index国消费者在“网购星期一”据估计花费了107亿美元，同比下降1.4%此前公布的“黑色星期五”销售数据同样小幅下降，据估计从去年同期的90亿美元收缩至89亿美元。

消费者为什么放慢消费？

首先，消费可能不是减少了而是提前了。同样来自Adobe Digital Economy的数字显示， 11月前四周网络消费支出事实上涨逾20%，至76亿美元。换言之，美国消费者似乎为了避免当前混乱的全球供应链导致运输延期的风险而将购物时间提前到月初。

一个相关的动向是，零售商由于成本增加，对提供大幅度折扣的态度更加谨慎Salesforce的报告显示，其追踪的所有商品在网购周的平均折扣为23%，低于前几年动辙30%以上的幅度。看到低于前几年的降价力度，消费者也可能选择搁置大宗购买的计划。

最后值得注意的一点是，销售数据的这些所谓“实时”指标出了名得不稳定，通常会在之后被修正。所以，对于任何早期分析，读者都应抱持高度谨慎的态度。事实上，还有一些替代估计指标显示，本周末的零售销售相比前几年实现中等程度的增加。不管怎么说，今年的网购周销售没有像部分分析师期待的那样井喷。再加Omicron变异病毒的不确定性，令交易者本周谨慎以待。

 

市场影响

当然，每次我们讨论网络销售，避不开的就是亚马逊。整体指数今年表现强劲，但这家零售巨头的股价在过去15个月一直没能斩获有力的上涨动能，目前持平于20209月峰值。

展望后市，亚马逊股价需要关注的关键价位在3500附近。该核心区域在今年上半年一直构成阻力，到了7月中旬转变为支撑位，9月又变身阻力位，现在似乎正为这家“万能商店”的股价提供不错的支撑。如果有效击破3500，股价可能快速下探200天指数移动均线所在的3350一线。

 

来源: StoneX, TradingView

 

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