美国科技巨头财报前瞻：重点关注脸书网、微软、谷歌、亚马逊和苹果- 嘉盛集团官网

我们昨天探讨了这个财报季美国科技巨头/FAAMG组股票需要注意的三大主题，今天着墨于个股及其技术面前景。接下来我们要概述每只美国科技巨头需要重点关注的关键日期、预期值以及技术面趋势：

脸书网财报技术面分析

财报发布日期：10月25日盘后市场

预期值：每股收益3.16美元，营收295亿美元

不同于FAAMG组大部分竞争对手，脸书网的股价已自其9月初创下的历史高点明显回撤，此文发稿时的跌幅在15%。不过，股价在其上翘的200天指数移动均线处有所企稳，该位可能是后市需要重点关注的核心价位。如果下破该区域（目前落在320附近），可能在令人失望的财报助力下扩大回调力度。

来源: StoneX, TradingView

微软财报技术面分析：

发布日期：10月26日盘后市场

预期值：每股收益2.06美元，营收440亿美元

微软股票可以说是行业最强。此文发稿时，微软股价处于历史高点，市值达到惊人的2.3万亿美元，仅次于苹果公司。纯粹从技术面看，微软股价阻力最小的方向仍然是上涨，如果守住305，上涨倾向更加明显。股价在过去几个月里一直横盘整理，缓解了对短线超买的担忧。

来源: StoneX, TradingView

Alphabet（谷歌）财报技术面分析

财报发布日期：10月26日盘后市场

预期值：每股收益23.13美元；营收634亿美元

谷歌的母公司Alphabet的股价似乎从未特别受到全球经济状况起伏的干扰，所以处于清晰的长期上涨趋势中也不奇怪。该公司股价在整个9月下跌9%，之后收复其50天指数移动均线。展望后市，交易者将重点关注2920附近的前历史收盘价。如果得到强劲财报的助力站于其上，有望扫清障碍，将上涨势头延续至假期季。

来源: StoneX, TradingView

亚马逊财报技术面分析

财报发布日期：10月28日盘后市场

预期值：每股收益8.72美元；营收1116亿美元

亚马逊在数百万甚至数十亿消费者的日常生活中无处不在，但其股票过去一年主要围绕着3000-3500区间徘徊而无所作为。7月一度站上该区间的阻力但不久即回落，而且股价的较长期均线相对平缓。所以，多头可能需要价格持续突破并守住3500上方才能安心，相信其正在恢复魔力。

来源: StoneX, TradingView

苹果财报技术面分析

发布日期：10月28日盘后市场

预期值：每股收益1.23美元；营收848亿美元

我们最后要讨论的是苹果公司，当然放在最后讨论并不是说它不重要。相反，该公司以超过2.4万亿美元的市值荣获全球最具价值上市公司的称号。苹果公司将在周四（10月28日）公布财报。纯粹从技术面看，股价目前下修11%，但从近期走势看，其较长期上涨趋势保持完好。展望后市，138区域这一前阻力现支撑位需要予以重点关注。只要守住该支撑，多头就可能感到安心，继而增仓并等待股价创下历史新高。

来源: StoneX, TradingView

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