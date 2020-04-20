疫情期间亚马逊业绩有望显著提升



即时支撑位可见于4月17日低点2318、4月14日低点兼2月19日高点2188。





股价坚守其20与50期简单均线上方，发出坚定的看涨信号。即时支撑位可见于4月17日低点2318、4月14日低点兼2月19日高点2188。

4月23日市场收盘后对一季度业绩的预期值： 营收725亿美元 AWS营收103亿美元 EPS 6.35美元需要关注的对象过去几周许多股票的波动性上升至空前的水平，而亚马逊（Amazon）的股票被视为“宅家”股票而斩获可观的涨幅。1.在线零售额增加亚马逊受益于其核心业务 – 网络零售而在疫情下似乎相对安全。由于实体店关闭，亚马逊的在线零售额大幅增加。消费者大批订购快递服务；为应对增加的需求，该公司额外雇佣了175,000人。市场认为，许多在疫情导致封锁的期间开始网购的人在疫情结束后将继续网购。而且，油价的下跌将显著降低运输成本。2.云及流媒体服务随着新老客户使用频次增加，加上AWS为Netflix、Disney+ 和 Apple提供支持，云业务正受益于“封城”。流媒体受到那些被迫“宅家”人群的欢迎，使其成为流行的消遣方式。在这样的背景下，亚马逊拥有流音乐及流视频业务助其成为流媒体战争中的主要玩家。3.支出但亚马逊的支出永远值得关注。即使销售极其强劲，支出仍可以超过营收。话虽如此，从之前建立执行中心与云计算中心并对Prime当日达进行投资等举措的结果来看，亚马逊的支出意愿同样可能利好业绩。需要关注的价位在对疫情推升业绩的期待下，亚马逊股价上涨并创下2461的历史高点。该股价格刚刚有所回落。